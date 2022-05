Weekend del 28 e 29 giugno 2022: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Il mese di maggio si coclude con una serie di appuntamenti dedicati agli sportivi, agli amanti delle gite fuori porta, agli appassionati della storia, dell'arte, del teatro e delle tradizioni popolari della nostra splendida provincia. Non mancheranno gli eventi dedicati ai più piccoli. Qui tutti gli eventi da non perdere

Deejay Ten

Dopo due anni di stop, legati alle limitazioni Covid, torna a Bari la Deejay Ten, corsa tra le più amate dai runner cittadini che dal 2015 al 2019 ha attirato numerosi amanti del fitness e del tempo libero in città.

Dj Shadow all'AncheCinema

Con uno speciale party di lancio, inizia il conto alla rovescia per il Locus festival 2022! Il leggendario DJ SHADOW sarà all'AncheCinema di Bari il 28 maggio, con l'UNICA data italiana del suo EU TOUR 2022, per celebrare 30 anni di beats: da "Endtroducing" fino a "Our pathetic age" e tutto quello che ci sta in mezzo.

Gli appuntamenti al Planetario di Bari

Domenica 29 Maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini “LEGO ON THE MOON”: giocando con i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutte le caratteristiche della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 spettacolo di planetario: “LA CORSA DELLA VITA”.

Laboratori e visite guidate in Pinacoteca

Domenica 29 maggio, alle ore 10.30, nella Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” prende il via l’iniziativa “Famiglie al Museo!”, un percorso annuale di visite animate, didattica, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini.

Tra mare e ipogei

Itinerario lungo la costa di Polignano tra luoghi meravigliosi caratterizzati dall'autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

La costa dei pastori

Camminando alla scoperta delle grotte abitate sin dal Paleolitico, l’unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire.

Giovinazzo la città di Perseo

Una piacevole passeggiata alla scoperta di Giovinazzo: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale.

Apericena al museo “Puglia di dei ed eroi"

Alla scoperta delle radici mitiche delle nostre città, a cura di Teresa Gallone, dottoressa in Lettere e in Filologia moderna, giornalista freelance, docente di Cultura Classica alla LUTE di Rutigliano. L’esperienza si rivelerà un affascinante viaggio che ci svelerà le origini magnogreche dei principali centri della nostra amata Puglia. Al termine dell’evento sarà possibile ritrovarsi in “Terrazza Donna Giulia” per un gioviale momento conviviale.

'La notte di San Nicola'

Al centro di questa linea immaginaria, che unisce fedeli e uomini dei luoghi più distanti, c’è la città di Bari, che custodisce le sue reliquie e che oggi dedica a San Nicola un’opera lirica, appositamente commissionata al compositore Nicola Campogrande, su libretto di Piero Bodrato, autore che da alcuni anni ha affiancato alla scrittura per il cinema e la televisione, quella teatrale.

Borgo in Fiore a Conversano

Nel Borgo in Fiore di Conversano si prepara un altro week-end di fiori, cultura e arte. Nei prossimi giorni, in particolare, l’attenzione della comunità locale sarà tutta per i festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. Della Fonte. Il ricco programma di iniziative religiose e collaterali per celebrare colei che è “Fonte e Sguardo di Pace” vedrà il suo momento clou domenica 29 maggio alle ore 11.45 con la processione solenne che porterà l’immagine della Madonna per le vie della città ed anche lungo il tappeto di rose all’uncinetto divenuto ormai il simbolo di Borgo in Fiore. Ancora una volta, momenti di intensa fede e di devozione si incontreranno con occasioni di intrattenimento.