Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere dal 28 al 30 luglio 2023

Dalla grande musica al teatro d'autore fino alle escursioni e alle suggestioni letterarie: il weekend tra il 28 e il 30 luglio, a Bari e in provincia, propone tantissimi appuntamenti per godersi appieno l'ultimo fine settimana del mese. Di seguito alcune delle proposte più interessanti. Per un quadro più completo potete consultare l'agenda con tutti gli appuntamenti del weekend.

Fat Freddy's Drop a Locorotondo per il Locus Festival

Si tratta di un grande ritorno alle origini per la band e per il Locus festival, che ospitò i Fat Freddy's nella sua prima edizione del 2005 sempre a Locorotondo, all'epoca del loro primo album "Based on true story". Da allora la grande famiglia dei FFD (sette elementi sul palco) ha fatto una lunga strada, creando una solida fan base internazionale grazie anche alla loro esplosiva energia dal vivo

Al Teatro Abeliano di Bari una commedia di Dario Fo

Una commedia d'autore messa in scena da un regista d'eccezione, Vito Signorile, nel teatro del quartiere Japigia del capoluogo pugliese. Un appuntamento da non perdere che rientra nel ricco cartellone 'Le Due Bari' proposto dal Comune.

'Tutta l'amourgia che c'e': ecco Murgia moonlight

Una suggestiva passeggiata di 13 km al tramonto nei boschi dell'Alta Murgia affinando tutti i sensi e sperimentare uno sguardo poetico e biofilico sulla natura. Incontri conviviali all'insegna della condivisione della biodiversità umana, di piante e animali;

'Chiostri e inchiostri', a Noci il Festival letterario

Un viaggio nei pensieri e nella letteratura, e l’incontro di volti, immagini e riflessioni tra i sentieri della città. Per riscoprire, analizzare e sondare un nuovo umanesimo della cultura, e per meglio analizzare le sfide proposte dalla modernità. La città di Noci torna protagonista della cultura libraria pugliese e nazionale, con la quarta edizione di una manifestazione in continua crescita:

'Storie cosmiche', meraviglie del cielo stellato a Monopoli

Il roof garden del teatro si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico per imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e ad osservare con telescopi professionali pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie per un’esperienza straordinaria adatta a bambini e adulti