Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 4 e 5 novembre 2023

Novembre inizia con un carattere decisamente autunnale come anche gli eventi in programma a Bari e dintorni: per questo primo fine settimana ingressi gratuiti nei luoghi della cultura, tantissimi spettacoli a teatro, degustazioni e visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio.

Torna la Festa del Vino primitivo e del Cece Nero nel cuore del centro antico di Acquaviva delle Fonti (Piazza San Paolo, Piazza Don Albertario, via Paradiso e via San Benedetto), organizzata dalla Pro Loco Curtomartino - Acquaviva delle Fonti. Sabato 4 novembre 2024 appuntamento con la nostra gastronomia con ceci neri e prodotti locali, musica popolare e vino primitivo delle migliori cantine del territorio. Un appuntamento da non perdere con i colori dell'autunno e buon cibo.

Evento imperdibile per gli appassionati del rock britannico degli anni ’70: sul palco del Canonico di Mola di Bari saliranno due autentiche leggende del progressive inglese riunite in una band storica, gli Atomic Rooster.

Una tournée dentro la tournée. Lo spettacolo vincitore di due premi Ubu 2022 sta girando per l’Italia e a novembre toccherà per la prima volta a Terlizzi, Con la carabina sarà in scena al MAT con due repliche, il 4 e 5 novembre. Su testo di Pauline Peyrade, per la prima volta tradotto in Italia e vincitore del Grand Prix de Litte?rature dramatique Artcena 2021, Licia Lanera dirige Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto, affondando nella strada della violenza attraverso il potere evocativo della parola.

Sul palco ci sarà la compagnia Caterpillar con “Argonauti e Xanax”, per la regia e drammaturgia di Daniele Vagnozzi. Il 4 novembre lo spettacolo va in scena alle ore 21 al teatro Rossini di Gioia del Colle.

l via la nuova stagione teatrale del teatro Traetta di Bitonto, voluta dal Comune di Bitonto e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio per le arti e la cultura. Sabato quindi il primo a calcare il palco della sua città sarà Michele Mirabella (nato a Bitonto il 7 luglio del 1943) che torna a “casa” con “Curriculum! E’ intelligente ma non si applica!”, un viaggio fantasioso da Dante a Pirandello e oltre, fino ai giorni nostri, dalla prosa al cinema, dal varietà alla radio, alla televisione, attraverso la vita vissuta da lui stesso dietro e davanti le quinte della scena teatrale e sulle cattedre universitarie. Dal baule della memoria usciranno incontri, episodi, viaggi, malinconie, passioni, sorrisi e risate di un’esistenza giocata tra arte, studio cultura e tavole del palcoscenico.

È arrivato lo Spundrone! Lo sketch-show del Nuovo Teatro Popolare di Bari sul prestigioso palco dell' Anchecinema! Un susseguirsi di gags e battute tutte da ridere, cinque attori completamente fuori di testa e una satira micidiale, per divertirsi e anche riflettere!

Con Gennaro De Santis, Maria Paola Cozzi, Giovanni Delle Foglie, Rosa Ungaro e Federico De Santis.

'Il vecchio, il mare' al Teatro Abeliano: Un viaggio alla scoperta dei segreti del mare, un viaggio capace di farci vedere l’incommensurabile vastità delle emozioni, della poesia e dei sentimenti che lo stesso mare evoca.

In occasione della sua 66° edizione, World Press Photo Exhibition torna a Bari dal 13 ottobre al 10 dicembre 2023 e raggiunge l’importante traguardo del suo decennale nel capoluogo pugliese. Un’occasione eccellente, per la quale la mostra si arricchisce di una seconda esposizione fotografica dal titolo Iconic Images: gli scatti iconici dei più importanti fotoreporter al mondo. Una selezione di fotografie, premiate come World Press Photo of the Year dal 1955 al 2023, che hanno catturato alcuni dei momenti più salienti della storia recente.

Il Cardoncello on the road sta per tornare! E' già presente il calendario degli appuntamenti autunnali della sagra itinerante ideata e promossa dalle Pro Loco UNPLI e dai Comuni del territorio del Parco Nazionale Alta Murgia. Si inizia il 28 e 29 ottobre a Minervino Murge, il 4 e 5 Novembre sarà la volta di Spinazzola, per poi passare a Ruvo di Puglia l'11 e 12 Novembre, il 18 e 19 Novembre sarà la volta di Gravina in Puglia ed infine il 26 Novembre a Poggiorsini.

Ricco fine settimana alla scoperta di affascinanti itinerari di arte. Due le occasioni ravvicinate per farsi incantare da Musei, Castelli e Parchi archeologici, sfruttando la gratuità: in concomitanza con la solennità civile del 4 novembre, in cui si celebra il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, la fruizione dei monumenti statali sarà gratuita; segno della volontà del Ministero della Cultura di allargare la platea degli ospiti, rendendo ancor più accessibili i luoghi della cultura soprattutto quando i potenziali visitatori hanno maggiore tempo libero.