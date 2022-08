Weekend di Ferragosto: tutti gli eventi a Bari e in provincia

Sarà un super fine settimana di Ferragosto, c'è chi avrà l'occasione di staccare facendo una gita fuori porta e chi si godrà l'atmosfera estiva della città e dei suoi numerosi appuntamenti dedicati all'estate. In particolare ricordiamo l'opportunità di visitare musei, castelli e parchi e poi ancora godere della magica atmosfera pugliese tra serate enogastronomiche, visite guidate e osservazioni sotto le stelle.

Un tuffo nelle atmosfere senza tempo della storia, alla scoperta della bellezza diffusa della terra di Puglia. È quanto prevede il cartellone di aperture straordinarie di Musei, Castelli e Parchi Archeologici pensato per non deludere le aspettative di cittadini e turisti durante il lungo weekend festivo di ferragosto; una due giorni per avvicinare intere famiglie a microcosmi di arte e cultura, tessuto identitario del territorio. QUI I MUSEI VISITABILI

Serata enogastronomica di Ferragosto tra Ulivi e QuerceL'Azienda Agrituristica Dimora delle grotte vi invita a trascorrere una serata enogastronomica alla scoperta delle tradizioni e del territorio, nel cuore della campagna castellanese terra di antichi sapori, in un contesto paesaggistico magico e incantevole. Ancora un'ottima occasione per un ferragosto alternativo, a poca distanza da Bari, nel territorio di Modugno sorge il Casale Medievale di Balsignano. Parco archeologico poco noto, immerso nella natura di un uliveto secolare, conserva tracce di un medioevo remoto ma ancora affascinante.Tante le escursioni e le visite guidate alla scoperta di Bari, delle sue vie e angoli nascosti, dei suoi teatri e palazzi storici come anche la sua meravigliosa costa: QUI gli appuntamenti.

Da sabato 13 fino a lunedì 15 agosto il Planetario propone tre appuntamenti sotto le stelle di Puglia. Un’esperienza unica dedicata alla conoscenza dell’attività agro-pastorale della murgia, alla storia della transumanza dichiarata patrimonio Unesco e all’osservazione del cielo stellato in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso. Per gli amanti delle stelle appuntamento ad Acquaviva per scrutare il cielo stellato in compagnia della giornalista della tv giapponese Carmen Rucci che ci narrerà la leggenda giapponese delle due stelle innamorate, il Tanabata. Il giorno di Ferragosto si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “ Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città a caccia di stelle cadenti.

Non mancheranno i concerti con artisti della musica italiana: ricordiamo che Largo Porta Grande sarà ancora sede di un grande evento dell’estate castellanese, venerdì 12 agosto alle ore 21:00, con Ermal Meta in concerto - Tour Estivo 2022. Per la prima volta al Locus festival, una grande protagonista della musica italiana: la cantautrice e rockstar Carmen Consoli sarà il 13 agosto sul palco di Masseria Ferragnano a Locorotondo.

Un’altra sera d’estate all’insegna di note di sapore e di musica. L’Olio del Frantoio D’Orazio si versa ancora una volta a ritmo di jazz sulle prelibatezze pugliesi nel terzo imperdibile appuntamento della rassegna “Olive Sonore ‘22”, il format che coniuga cultura, gastronomia e musica in un fil rouge di amore per la propria terra.

A Castellana da non perdere Speleonight, Hell in The Cave e Una notte con Sirio. L’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un’esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l’accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.Appuntamento venerdì 12 agosto con Speleonight nelle Grotte di Castellana. Sempre alle Grotte di Castellana uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte come spazio scenico, Hell in the Cave nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante. Osservare il cielo e imparare a conoscerlo, un’esperienza emozionante per adulti e bambini presso la terrazza panoramica del Museo Speleologico “Franco Anelli”: l’appuntamento venerdì 12 con “Una notte con Sirio”.