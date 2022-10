WhatsApp non funziona, bloccato da questa mattina il servizio di messaggi di Meta

Messaggi non inviati, con una sola spunta, cosa succede 'su WhatsApp'? Da questa mattina alle 8.30 pare che il servizio di messaggistica istantanea di Meta(Facebook) non funzioni a causa di un down temporaneo. Molte le segnalazioni che riguardano l'app più usata dagli italiani, rimasti isolati nella comunicazione. L'app non è solo offline sugli smartphone ma anche nella versione desktop. Continuano le numerose segnalazioni del malfunzionamento sui social Twitter, Instagram e Facebook, queste ultime due pur essendo Meta, sono funzionanti.