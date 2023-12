Wiki loves Monuments, uno scatto del Teatro Petruzzelli vince l'edizione pugliese del concorso

È il Teatro Petruzzelli di Bari il protagonista della foto vincitrice dell’edizione pugliese di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia in diverse parti del mondo. L’edizione regionale di quest’anno ha registrato il caricamento di 5.809 foto da 262 partecipanti, rendendo la Puglia la prima regione per numero di partecipanti. Nell'Aula Magna dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari sono stati presentati e premiati i vincitori dell’edizione 2023 del concorso regionale.

I vincitori

Primo posto alla foto Bari - Teatro Petruzzelli, un nostalgico scatto di foto di Giuliano Tamborra, che si aggiudica anche il terzo posto con Bari - Il Ponte Adriatico – dove cattura la struttura futuristica di Carlos Fernandez Casado – e il nono con Bari - Cattedrale di San Sabino di ispirazione antica. La medaglia d’argento spetta a Tramonto In Salina di Giovanni Cenerino dai toni pastelli e ampi orizzonti. Cenerino si aggiudica anche il quinto posto per Ponte 21 Archi. Il quarto posto va a Marco La Torre con lo scatto della Daunia - Cappella Santa Maria di Lourdes. La sesta posizione va invece alla foto del Comune di Fasano di Domenico Bellomo, seguita al settimo posto da Partenza di Giuseppe Calogero e all’ottavo da Trani - Cattedrale di Trani di Cristina Paveri. Chiude la classifica Inquieto "Sea Inside" scattata da Giuseppe Calogero, che si aggiudica il decimo posto.

Cos’è Wiki Loves Monuments

L’edizione italiana di Wiki Loves Monuments si svolge online, ogni settembre dal 2012, in contemporanea con altri 93 Paesi: si tratta del più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia Italia, che quest’anno ha avuto come tema principale gli edifici religiosi, le cui foto andranno ad arricchire Wikipedia e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo, dentro e fuori l’enciclopedia.

L’edizione italiana si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti: dal 2012, circa 8.750 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più di 180.000 fotografie, scegliendo tra oltre 22.000 monumenti e beni culturali fotografabili, a cui nel 2023 si aggiungono oltre 60.000 edifici religiosi. Wikimedia Italia ha festeggiato insieme ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi la conclusione di questa edizione da record con la premiazione delle foto vincitrici. Le foto caricate per questa edizione sono state oltre 52.000, con 946 partecipanti: i numeri più alti a livello mondiale. Per questa edizione il concorso è stato organizzato in collaborazione con FIAF, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Curia Romana e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nonché di ICOM Italia. Wiki Loves Puglia è organizzato dai volontari di Wikimedia Italia in collaborazione con l’Associazione Cine_fotografica Kaleidos e FIAF Puglia, con il contributo dell’ARET Pugliapromozione e il patrocinio della Regione Puglia.