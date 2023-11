Continua il sogno di Gaetano De Caro a X Factor 2023: superato al ballottaggio il secondo live

Gaetano De Caro ha superato il secondo live dell'edizione 2023 di X Factor. Il giovanissimo artista barese, in gara nel talent in onda su Sky, è uscito vincitore al termine un equilibrato scontro musicale con Asia, deciso dal voto del pubblico.

I due, infatti, erano stati i meno votati nelle due manche della puntata di ieri, 2 novembre. De Caro, concorrente della suqadra di Ambra, si era esibito sulle note di Dancing On My Own di Robyn, nella versione di Calum Scott. Una performance che non è stata sufficiente ad evitare il ballottaggio con Asia, artista del team di Fedez. Quest'ultima, nella seconda manche, aveva portato sul palco 'All The Stars' di Kendrick Lamar con Sza.

La sfida finale ha visto Gaetano proporsi con un filmato poichè si è svolta oltre l'orario consentito a un minorenne di esibirsi in tv: il 17enne barese ha riproposto 'It's a Man's Man's Man's World' di James Brown mentre la sua rivale ha cantato 'Bang Bang' di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj. I giudici si sono però divisi: Ambra e Dargen hanno votato per l'eliminazione di Asia mentre Fedez e Morgan per quella di Gaetano. Un tilt che ha aperto le porte al voto del pubblico e ha premiato il 17enne originario di Casamassima. Per lui X Factor proseguirà con il terzo live, giovedì prossimo.