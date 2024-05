Un gioiello del mare da 80 millioni di dollari: il superyacht dell'egiziano Naquib Sawiris nelle acque di Polignano a Mare

Dopo il superyacht 'Crazy Me', arrivato lo scorso 2 maggio nel porto di Monopoli i più fortunati hanno potuto ammirare in questi giorni, nelle acque di Polignano, M/Y Yalla, super yacht di lusso lungo 73 metri, eccellenza del Made in Italy commissionato dall'imprenditore egiziano Naquib Sawiris.

L'elegante imbarazione, dal valore di 80 millioni di dollari, come un rapace planava sulle onde delle limpide acque baresi.

Le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale affermano, sulla loro pagina social, l'arrivo di un terzo gioiello del mare nelle acque di Monopoli. Come si legge sul post 'Ha appena raggiunto le cugine Hayama e Crazy Me anche Emerald Sakara', nave di lusso lunga 110 metri dotata di una piscina a sfioro, palestra, spa e cabine con vista. Ma quanto costa viaggiare in una suite extra lusso in navigazione? Una settimana costa 24mila euro a persona.

Lo scalo della cittadina in provincia di Bari è diventata così una delle mete più significative del mar Adriatico per i viaggi luxury: a molti non resta che ammirare l'eleganza e il lusso con i piedi per terra.