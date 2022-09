Il megayacht Olivia O con la punta rovesciata spunta al largo di Bari: è di un magnate israeliano

A poca distanza dal faro di San Cataldo a Bari spunta un megayacht: si tratta dell'Olivia O, iconica imbarcazione del magnate israeliano Eyal Ofer, nei giorni scorsi avvistato anche a Trani e Monopoli

Lo yacht, lungo 88 metri e largo 16 è celebre per la sua forma e non poteva passare inosservato nel porto di Bari: la prua, infatti, appare rovesciata anche grazie all'idea di alcuni designer norvegesi. L'Olivia O è dotato di 8 cabine per una capienza di 20 persone, di un piccolo eliporto ma anche di una piscina, una palestra e una spa.