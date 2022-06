Pasta e patate, una vera bomba di energia e sapore: la ricetta

Cosa cucino oggi? Ce lo chiediamo ogni volta che riusciamo a fermarci e a godere un po' di tempo in cucina, magari dopo una lunga settimana di lavoro dove la fretta e la mancanza di tempo ci costringono ad un pasto veloce e freddo. Quindi se volete coccolarvi e concedervi uno strappo alla regola vi suggeriamo una ricetta davvero gustosa e super nutriente, la zuppa di pasta e patate, come ci suggerisce Puglia.com. Si tratta di una pietanza povera e antica che rimanda all'infanzia: è un piatto nutriente e sostanzioso, per questo ottimo anche per i bambini di ieri e di oggi.

Nella versione moderna della ricetta si è soliti apportare una piccola variante per arricchire questo piatto: prosciutto a dadini e parmigiano grattugiato, da aggiungere facoltativamente alla ricetta classica più adatta a vegetariani e vegani.

Ingredienti

350 g di patate a buccia gialla

250 g di tubettoni o pennette (pasta corta)

1 cipolla

1 carota

1 rametto di prezzemolo fresco

1/2 bicchiere di vino bianco

1 foglia d’alloro

4-5 pomodorini maturi

olio extravergine d’oliva q.b.

peperoncino piccante (facoltativo)

parmigiano grattugiato q.b. (facoltativo)

prosciutto crudo o cotto a dadini (facoltativo)

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Pulire lavare e tagliare a tocchetti le patate; riempire una pentola con abbondante acqua salata e lessarle. Una volta cotte estrarre le patate con un mestolo forato e metterle da parte in un contenitore. Nella stessa acqua in cui sono state lessate le patate cuocere la pasta da scolare al dente; unire la pasta alle patate. Nel frattempo mettete a soffriggere la cipolla tritata finemente nell’olio extravergine d’oliva; non appena accennerà ad imbiondire unire il sedano e la carota precedentemente tritati; se gradito aggiungere il prosciutto a dadini, sfumare con il vino bianco e lasciar cuocere per una decina di minuti. Versare il soffritto nel tegame contenente la pasta e le patate aggiungendo i pomodorini tagliati a metà, il prezzemolo tritato, la foglia d’alloro (intera o spezzettata) e un pezzetto di peperoncino piccante; porre il tegame sul fuoco e mescolare rapidamente amalgamando tutti gli ingredienti e aggiustando di sale se necessario. Trasferire la pietanza in una zuppiera, condire con abbondante olio crudo, una spolverata di parmigiano grattugiato e pepe nero; servire la zuppa ben calda.

(Fonte Puglia.com)