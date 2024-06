A Bari il MICS, innovazioni nella chirurgia valvolare cardiaca

Nel mese di giugno 2024, la città di Bari ha ospitato il MICS, il congresso internazionale, ideato e organizzato dalla della Mitral Academy, dedicato alle patologie delle valvole cardiache. L’evento biennale ha riunito esperti di fama mondiale con l’obiettivo di condividere esperienze, competenze e best practice in un contesto multidisciplinare.

Il MICS ha affrontato temi cruciali, concentrandosi sulle tecniche diagnostiche più all’avanguardia. In particolare, sono stati esaminati gli approcci mininvasivi e transcatetere per il trattamento delle patologie valvolari. Tra i relatori di rilievo, presenti il prof. Giuseppe Speziale, presidente della Mitral Academy, e altri esperti di fama internazionale.

L’evento ha avuto un significativo impatto nell’ambito della cardiochirurgia valvolare, offrendo un’opportunità preziosa per l’aggiornamento e la condivisione di conoscenze. Il programma del congresso ha incluso sessioni dedicate a diverse metodiche e tematiche di cui una discussione sulle tecniche di imaging utilizzate nella valutazione delle patologie valvolari; un approfondimento sull’approccio mininvasivo per il trattamento delle valvole cardiache; l’esplorazione delle procedure transcatetere per la correzione delle valvole e l’analisi delle tecniche chirurgiche per la valvola mitrale.

Tra gli appuntamenti più importanti, l’intervento di Richard Whitlock, chirurgo cardiovascolare noto per aver eseguito il primo impianto transcatetere di valvola aortica su una donna incinta. Ma anche la lettura del cardiochirurgo Tirone David sul tema “Ricollocazione della valvola aortica nei giovani adulti”. E ancora la lectio magistralis di Mani A. Vannan sulla “Valutazione ecocardiografica del candidato alla procedura transcatetere per l’intervento sulla valvola mitrale” e l’intervento del dott. Gilles Dreyfus, Direttore medico del Cardio-Thoracic Center di Monaco, sulle ragioni che possono portare al fallimento della procedura di riparazione della valvola mitrale.

L’edizione 2024 del Congresso Internazionale sul Trattamento Avanzato delle Valvole Cardiache ha inoltre introdotto una nuova sessione chiamata “Video in the box”. Durante la sessione sono stati presentati video di interventi registrati in sala operatoria, montati per evidenziare gli aspetti didattici più rilevanti.