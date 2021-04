I cani di Bari pronti ad essere adottati e iniziare una nuova vita in famiglia

La bella stagione fa aumentare la voglia di trascorrere tante ore all’aperto a contatto con la natura, ma queste sensazioni sono ancora più belle se si possono condividere con un pet.

Socievoli, buffi e sempre pronti al gioco, sono i compagni ideali di queste giornate lunghe e assolate. Adottare un cane riempie la vita di tante nuove emozioni, le stesse che vogliono provare gli ospiti della Lega del Cane di Altamura. I volontari di questa struttura vogliono farvi conoscere i pelosi che vi conquisteranno di sicuro con i loro sguardi pieni di simpatia e dolcezza.

Eros

Proprio come il Dio dell’amore, questo cane è pronto a farvi battere il cuore: Eros ha 9 mesi e sa sempre come mostrare la sua dolcezza e spensieratezza. Pronto a crescere e a divertirsi in una famiglia che non vede l’ora di passare tanto tempo con lui, ha un carattere giocherellone e allegro. Ha profilassi sanitaria completa e dopo colloquio pre e post affido, oltre alla firma del modulo di adozione, potrà iniziare una nuova vita con la sua famiglia.

Flipper

La storia di Flipper è davvero commovente. Arrivato in associazione denutrito e malato, la sua determinazione e quella dei veterinari che si sono presi di lui hanno fatto sì che diventasse lo splendido cane che è ora. Dimostra subito fedeltà a chi lo ama in modo incondizionato e anche se è un po’ anzianotto e malato di leishmaniosi, ha ancora voglia di farvi vedere quanto è grande il suo cuore.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane è stata fondata nel 1950 e in questi 70 anni si è sempre occupata della cura e della tutela degli animali maltrattati, tanto da essersi diffusa in tutta Italia con 125 sedi, tra cui quella di Altamura.

La struttura della provincia di Bari è nata nel 2012 e dà accoglienza a tantissimi pet, ma soprattutto si occupa del loro benessere grazie all’intervento dei volontari che si dedicano anche alla sterilizzazione.

Se volete conoscere gli ospiti della struttura non dovete fare altro che telefonare ai numeri 339.8553058 - 334.9993833 oppure collegarvi a Facebook, Instagram o visitare direttamente il sito web.

I cani di cui abbiamo appena parlato sono soltanto alcuni esempi di quelli ospitati dall’associazione, per conoscere tutti gli altri vi basta andare sulle pagine social della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura.