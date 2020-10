Pet a Bari: tutti i cani che aspettano di essere adottati

Il lavoro e gli impegni assorbono tutte le nostre energie, ma rincasare e trovare sull'uscio un pet pronto ad accoglierci è il modo ideale per concludere una lunga giornata.

Trascorrere il nostro tempo libero in loro compagnia, soprattutto ora che le giornate si fanno sempre più corte e le temperature più basse, è un privilegio perchè possiamo apprezzare in pieno l'amore che possono donarci.

Non tutti i pet, però, hanno la fortuna di vivere in famiglia, molti non hanno una casa e solo con l'adozione è possibile dargli un posto caldo e una nuova possibilità.

I volontari non vedono l'ora di affidare i pet e coloro che vogliono prendersene cura, tra questi a Bari c'è Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura.

Pronti a coccolare un dolcissimo pet?

Happy

Impossibile resistere al musetto simpatico e buffo di Happy pronto a conquistare coloro che vorranno amarlo e prendersi cura di lui. L'incrocio bassotto di circa 5 mesi, dolce e affettuoso, è una futura taglia piccola che non vede l'ora di trascorrere le sue giornate tra giochi e coccole. Adatto in un contesto in cui ci sono altri cani, prima di accogliere Happy in casa, con i volontari dovrete sostenere colloqui pre e post affido e sottoscrivere un modulo di adozione.

Ben

A sei anni Ben è ancora in cerca di una famiglia che voglia adottarlo e condividere il resto della sua vita con lui. Attivo, sempre pronto a giocare e divertirsi, è molto socievole e ha un carattere buonissimo che di sicuro vi farà innamorare. Allegro e tranquillo può vivere all'interno di famiglie con bambini e in cui ci sono anche suoi simili. Ben, infatti, va d'accordo con tutte le femminucce e con i maschietti, basta che non siano prepotenti.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura

Difendere gli animali maltrattati e aiutarli: questo è l'obiettivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane fin dalla sua fondazione nel 1950.

Presente su tutto il territorio italiano con i suoi 125 dislocamenti, non poteva mancare la sede ad Altamura. Sul territorio dal 2012 i volontari si prendono cura dei loro ospiti, nutrendoli, provvedendo alla sterilizzazione e dandogli tutto ciò di cui hanno bisogno.



Conoscere il lavoro dei volontari e visitare la struttura è semplice, basta contattarli tramite i numeri telefonici 339.8553058 - 334.9993833, Facebook, Instagram o direttamente sul sito web.

I dolcissimi cani di cui vi abbiamo raccontato la storia, sono solo alcuni dei pet ospitati dalla struttura. Per conoscere tutti gli altri ospiti e adottarli non vi resta che visitare le loro pagine social!