Cani in cerca di famiglia: ecco dove adottarli a Bari

L’inverno è la stagione ideale per godersi la casa, le temperature basse e la pioggia ci invogliano a trascorrere il nostro tempo libero tra un buon libro e l’affetto del nostro animale domestico che non vede l’ora di accoccolarsi con noi sul divano pronto a condividere una calda coperta.

Per molti pelosi questa stagione può diventare anche un momento di difficoltà soprattutto se non si ha una casa calda pronta ad accoglierli, come succede a molti pet.

A dargli un rifugio ci pensano molte associazioni diffuse sul territorio come la Lega del cane di Altamura, ma l’affetto e le coccole di una famiglia sono impagabili.

Se volete provare l’esperienza di condividere la vostra vita in compagnia di un animale domestico, i volontari sono pronti a farvi conoscere tutti i loro ospiti!

Rensie e Tabata

Tabata, dal pelo corto e più scuro e Rensie, con il suo pelo più lungo e chiaro, sono due dolcissime cucciole di circa 3 mesi e mezzo, pronte ad entrare a far parte di una nuova famiglia e crescere con loro. Amanti dei bambini adorano essere circondate da tante persone a cui dimostrare tutto il loro affetto. Le simpaticissime lupacchiotte, future taglie medio-grandi saranno affidate a chi vorrà prendersi cura di loro dopo un colloquio pre e post affido e firma del modulo di adozione.

Clode

Dopo aver condiviso i primi mesi della sua vita con la sorellina, Clode, una femmina incrocio maremmano di circa 4 mesi, è rimasta sola con tutte le sue insicurezze e paure. Estremamente timida non si fida subito delle persone, ma una volta conquistato il suo affetto è pronta a riempirvi di dolcezza e a ricevere tante coccole e carezze. Il desiderio di Clode è quello di incontrare una persona che una volta superato il colloquio pre e post affido sappia prendersi cura di lei e insegnarle ad avere fiducia negli uomini.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, fondata nel 1950, fin dalle sue origini ha avuto come unico obiettivo la difesa degli animali maltrattati. Questa mission ha fatto si che l’associazione si sviluppasse sull’intero territorio italiano, tanto da arrivare a 125 sedi e tra queste non poteva mancare quella di Altamura.

Inaugurata nel 2012 seguendo i principi della Lega Nazionale, i volontari accolgono e nutrono i cani abbandonati. Questi vengono controllati costantemente da esperti che oltre a prendersi cura della loro salute si occupano anche della sterilizzazione.

Per conoscere gli ospiti della struttura vi basta telefonare ai numeri 339.8553058 - 334.9993833 oppure collegarvi a Facebook, Instagram o visitare direttamente il sito web.

Rensie, Tabata e Clode sono solo alcuni dei pelosi ospitati dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura, la struttura accoglie e si occupa di tanti altri pet pronti a condividere la loro vita con voi. Per conoscerli e farvi conquistare non dovete fare altro che visitare le pagine social!