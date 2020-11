Alice ed Hellen sono due bellissime gattine in cerca di casa: scopri gli altri pet da adottare a Bari

Casa è il luogo in cui trascorriamo il nostro tempo libero, dopo una settimana di impegni lavorativi, e ora che le temperature sono sempre più fredde, diventa anche un piacere, con la compagnia di un pet poi, è tutto più divertente perchè possiamo rilassarci tra coccole e giochi.

Se non abbiamo la fortuna di condividere il nostro appartamento con un peloso, allora l’adozione è la scelta ideale per regalare ai quattro zampe una seconda possibilità.

A Bari la Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura, non vede l'ora di farvi conoscere tutti i suoi ospiti.

Alice ed Hellen

Come le Kessler, Alice ed Hellen sono due bellissime gattine di circa 2 mesi e mezzo che hanno sempre vissuto all'interno di una gabbia per mici. Ora il nasino rosa di Hellen e quello più scuro di Alice vogliono scoprire cosa c'è oltre la gabbietta, giocare e farsi coccolare da nuovi padroni. Dal carattere dolcissimo, le gattine saranno affidate in coppia o separatamente ad una famiglia che voglia offrirgli una nuova casa.

Ares e Ariel

Ares un simpatico maschietto dal pelo nero e bianco e Ariel una lupetta, futura taglia media, hanno circa tre mesi e sono pronti ad iniziare una nuova vita all'interno di una famiglia che sappia prendersi cura di loro. Socievoli con i loro simili e con gli umani sono adatti ad una vita in famiglia tra divertimento e giochi. I cuccioli saranno affidati previo controllo pre e post affido.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane da sempre si prende cura dei suoi ospiti perchè l'obiettivo dell'associazione, nata nel 1950, è quello di aiutare e difendere i cani maltrattati.

Nel corso degli anni la Lega ha avuto una diffusione capillare su tutto il territorio italiano, tanto da avere 125 sedi sull'intero stivale e quella di Altamura è una di esse. Inaugurata nel 2012, i cani e i gatti vengono nutriti, sterilizzati e amati dai volontari che non perdono occasione di prendersi cura di loro.

Visitare la struttura è semplice, basta contattarli tramite i numeri telefonici 339.8553058 - 334.9993833, Facebook, Instagram o direttamente sul sito web.

Alice, Hellen, Ares e Ariel sono solo alcuni dei pet ospitati dall'associazione, ma nella struttura ci sono tanti altri pelosi che non vedono l'ora di conoscervi e condividere la loro vita con voi. Per scoprire tutti i pet potete visitare le pagine social!