Cani e gatti da adottare: tutti i pet in cerca di casa a Bari

Rincasare dopo una lunga giornata in ufficio e trovare un animale domestico pronto ad accoglierci sulla porta ci rende felici e appagati.

Travolti dalla loro gioia anche noi non riusciamo a resistere e a coccolarli tanto da mettere tutto il resto in secondo piano.

Ora che si avvicinano le giornate autunnali, ritornare dalla palestra o dalle attività quotidiane diventa l’occasione perfetta per rilassarsi al calduccio sul divano in compagnia del pet.

Per capire quanto sono piacevoli queste sensazioni si può decidere di adottare un cane o un gatto. Nella zona di Bari ci sono diverse associazioni, tra queste anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura.

Che ne dite di scoprire insieme i pelosi con cui condividere tanti momenti spensierati?

Liquirizia

Il bel pelo lucido di questa gattina ha subito ispirato il suo nome. Liquirizia ha solo quattro mesi, ma ha già sofferto tantissimo. Purtroppo ha perso l’occhio sinistro, nonostante si sia fatto il possibile per salvarlo. Questo non ha modificato il suo carattere! La gattina è grintosa e non vede l’ora di trascorrere la giornata tra giochi e divertimenti. Fiduciosa con tutti potrà conoscere la sua famiglia dopo controlli pre e post affido.

Baffo e Spino

Una coppia inseparabile: i fratellini Baffo, dal pelo chiaro e Spino, più rossiccio, non possono fare a meno l’uno dell’altro. I cuccioli di circa tre mesi e mezzo sono un incrocio tra volpino e yorkshire e una futura taglia medio piccola. Apparsi improvvisamente al canile, non si sa nulla del loro passato, ma fin da subito si sono dimostrati allegri e giocherelloni. Il loro carattere socievole e buffo li rende perfetti per ogni famiglia che voglia adottarli in coppia o singolarmente.

Panna

Dal pelo chiaro e dal musetto simpatico Panna è un'irresistibile cucciola di circa tre mesi e mezzo. Giocherellona, ma anche docile non vede l’ora di entrare in una nuova casa e condividere la sua vita fatta di divertimento e mille attività. É una futura taglia medio/piccola che vuole conoscere il volto del suo futuro padrone dopo controlli pre e post affido.

Atena e Minerva

Intelligenti come il nome delle divinità che gli è stato dato, Atena (riconoscibile dalla simpatica striscia bianca sul muso) e Minerva, sono due sorelline di circa 2 mesi e mezzo. Future taglie medio/grandi, conquistano proprio tutti con il loro carattere socievole e affettuoso. Pronte a ricevere tante coccole, sono docili e non vedono l’ora di vivere in una nuova famiglia in qualsiasi città d’Italia. Dopo controlli pre e post affido, possono essere adottate sia in coppia che singolarmente.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Altamura

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane attiva in tutto il territorio italiano dal 1950, ha come obiettivo aiutare e difendere gli animali in difficoltà.



La sede di Altamura è una delle 125 locali, ed è diventata sezione nel 2012. La missione dei volontari è quella di accudire, sterilizzare e nutrire tutti i pet che hanno bisogno di aiuto.



Se volete conoscere meglio il lavoro che svolgono quotidianamente, potete contattarli tramite i numeri telefonici 339.8553058 - 334.9993833, Facebook, Instagram o direttamente sul sito web.

I gattini e i cuccioli di cui vi abbiamo parlato, non sono gli unici pet di cui si occupa l’associazione. Se volete conoscere tutti gli altri non bisogna fare altro che visitare le loro pagine social!