Il periodo storico che stiamo vivendo unito alla stagione fredda ormai alle porte, ci portano a trascorrere più tempo al caldo tra le mura domestiche.

Se si vive con un cane è importante pensare al suo benessere, garantendogli non solo regolari passeggiate all'aria aperta ma anche uno spazio adeguato e sufficiente dentro casa. Quindi, se si vive in un condominio di città ma non si vuole rinunciare ad avere un cane è bene scegliere tra quelli più indicati per la vita in appartamento.

Ma quali sono le razze di cane più adatte alla vita in casa? La prima cosa da sottolineare è che non esiste una categoria specifica, in quanto tutto dipende dalla tipologia di cane e dal proprio stile di vita; ma vi sono alcune razze più adatte, rispetto ad altre, a convivere in un ambiente casalingo e senza uno spazio esterno.

Come scegliere il cane da appartamento

Prima di conoscere quali sono le razze che più si adattano alla vita in casa, è bene capire come scegliere il cane più adatto al proprio stile di vita.

È importante sottolineare che i pet, seppur abituati a vivere in casa, non devono essere lasciati da soli per troppo tempo, poiché ne soffrirebbero.

Per riuscire a scegliere il cane da appartamento più adatto è importante innanzitutto conoscere le caratteristiche delle varie razze; sì, perché capire le peculiarità di ogni specie, sapere se si tratta di una razza di cane calma e docile, oppure vivace e testarda è un aspetto fondamentale sul quale basare la propria scelta.

Un altro elemento da tenere in considerazione è la propria famiglia; se si hanno bambini, infatti, è meglio optare per un cane dal carattere docile, paziente e mansueto, mentre in caso di persone anziane è opportuno scegliere un cane sedentario e poco giocoso.

I cani devono essere scelti anche in base al proprio stile di vita; quindi, per uno sportivo è più indicato un pet vivace e che ami muoversi, come il Beagle; mentre in caso contrario è bene puntare su razze più "casalinghe", come il Bulldog francese o il Carlino.

Le razze di cani più adatte alla vita di appartamento

I cani da appartamento non sono solo quelli di piccola e media taglia, anche molti pet di taglia grande si adattano perfettamente a vivere in casa.

Un esempio è il Golden Retrivier, o ancora l'Alano, due cani di taglia grande che riescono a vivere in casa senza problemi a patto che vi siano spazi adeguati alle loro esigenze e, soprattutto, dimensioni.

Stesso discorso per i cani di piccola taglia; ossia, non tutti sono idonei alla vita in appartamento. Quindi, per riuscire a effettuare la scelta giusta il consiglio è non lasciarsi ingannare dalle dimensioni, e come prima cosa conoscere le caratteristiche generali della razza del cane e, solo successivamente, imparare a capire il carattere del pet.

Tra i cani di piccola taglia, ad esempio, il Bassotto, nonostante sia molto fedele e attaccato al suo padrone, è un cane da caccia ed è iperattivo, ha bisogno di stare all'aria aperta, per cui può non gradire le quattro mura domestiche.

Ecco alcune razze di cani più idonee a vivere in appartamento.

1. Maltese

Il Maltese è uno dei cani da compagnia più diffusi; dal carattere affettuoso e vivace, si tratta di un pet molto intelligente e curioso. Nonostante le piccole dimensioni, è un ottimo animale da guardia, perché in grado di avvertire ogni minimo rumore.

2. Bolognese

Questa tipologia di cane ha un carattere docile e obbediente. Si tratta di un pet molto affettuoso e sempre alla ricerca del suo padrone; è perfetto se in famiglia si hanno bimbi piccoli o persone anziane. Il Bolognese è un cane intelligente e leale, non è iperattivo e ha bisogno di stare molto con il suo padrone, per cui non è adatto a stare da solo in casa per lungo tempo.

3. Bichon

Si tratta di un cane intelligente e furbo, dal carattere allegro e simpatico. Ideale come pet di tutta la famiglia, è molto affettuoso sia con i bimbi sia con gli adulti. Ideale anche per chi ha allergie, poiché questa razza ha una pelliccia ipoallergenica, che lo rende adatto a convivere anche con i soggetti allergici.

4. Barboncino

Dolce, affettuoso, giocherellone ed estremamente intelligente, il Barboncino si adatta perfettamente alla vita da appartamento; adora le coccole, ma nonostante ciò non ama la vita troppo sedentaria.

5. Griffone belga

Cane molto coraggioso e leale. Questa razza è molto affettuosa e si lega subito alla sua famiglia, per questo è perfetta come animale da guardia e da compagnia soprattutto per le persone sole e gli anziani.

6. Cavalier King Charles Spaniel

È un cane molto affettuoso, vivace e coraggioso. Ha una grande capacità di adattamento, è abituato a stare in casa anche se si tratta di una razza molto attiva che adora correre e giocare all’aperto, per tale ragione va portato fuori spesso ed è perfetto in caso di padrone sportivo. Il Cavalier King, inoltre, è amichevole e gioioso ideale per una famiglia con bambini.

7. Carlino

Cane da appartamento per eccellenza, il Carlino è affettuoso con tutta la famiglia, mentre con gli estranei si mostra sempre un po’ diffidente. È un cane leale, vivace e intelligente, ama giocare e i bambini; da piccolo è iperattivo, ma in età adulta diventa molto più pantofolaio.

Il Carlino è un cane molto socievole e giocherellone, per cui ha bisogno di un padrone presente.

8. Boston Terrier

Il Boston Terrier è una razza molto intelligente, che instaura un ottimo rapporto con i bambini. Ideale come cane da appartamento, perché abbaia raramente e solo se indispensabile.

Si tratta di una razza vivace e allegra, che al tempo stesso non ama stare sempre in compagnia; infatti, è abituato a stare solo ed è molto sicuro di sé.

9. Barbone

Cane da compagnia per eccellenza, insieme al Carlino. Il Barbone è estremamente intelligente, in grado di apprendere subito i comandi del padrone. Questa razza è tra le più fedeli e affettuose e si distingue per il suo carattere poco istintivo e più riflessivo.

10. Bulldog francese

Il Bulldog francese richiede un costante contatto con gli umani, in quanto ha un carattere molto possessivo; per questo motivo, non è consigliato lasciarlo a casa da solo per troppe ore, perché soffre di ansia da abbandono. Questa tipologia di pet è perfetta per la vita casalinga, in quanto abbaia poco, è molto fedele e, soprattutto, non ama fare troppo movimento.

11. Shih Tzu

Questo cane è molto coccolone, ama stare sempre a contatto con il proprio padrone e la sua famiglia. È una razza molto intelligente e, al tempo stesso, testarda; adatta alla vita in casa, ma bisogna avere molta pazienza nell'addestramento.

12. Chihuahua

Un altro cane da appartamento è il Chihuahua. Questa razza è allegra, intelligente e molto vivace. Un cane facile da addestrare e ideale come animale da compagnia per grandi e piccini; si adatta subito alla vita da appartamento, è molto coccolone, calmo e pacato.

L’unico neo è che i Chihuahua abbaiano spesso e possono dare fastidio agli altri condomini.

13. Chin

Si tratta di un piccolo cane di origine giapponese, che si distingue per il suo carattere attento e intelligente. Il Chin è perfetto per chi desidera convivere con un pet, in quanto è molto affettuoso e amante delle coccole; ideale da tenere in casa anche perché non abbaia molto.

14. Piccolo cane leone

Questa razza è ideale per la vita in casa, perché come la precedente abbaia molto poco. Il Piccolo cane leone è affettuoso, giocherellone, molto attivo e abbastanza testardo, per tale ragione è importante dedicarsi sin da piccolo alla sua educazione.

15. Beagle

Cane di media taglia e nato come cane da caccia, il Beagle è adatto per un padrone dallo stile di vita attivo perché si tratta di un pet giocherellone, vivace e dinamico.



16. Golden Retrivier

Ideale come cane da compagnia, soprattutto se si hanno bambini, nonostante le sue grandi dimensioni.

Intelligente, dolce, leale e affettuoso, il Golden Retrivier si adatta alla vita casalinga ma ha necessariamente bisogno di fare lunghe passeggiate.

17. Volpino

Ottimo cane da compagnia e da guardia, perché è sempre molto vigile. Ideale se si hanno bimbi in quanto ha un carattere molto docile, affettuoso e giocherellone.

18. Labrador

Il Labrador è il cane da appartamento per eccellenza nonostante sia di grandi dimensioni. Dolce, intelligente ed estremamente affettuoso è una delle razze più amate da grandi e bambini; in più, è molto ubbidiente ed è in grado di adattarsi a diverse situazioni.

19. Shar Pei

Di origine cinese, lo Shar Pei nasce come cane da combattimento, ma nonostante la sua natura è perfetto per la vita da appartamento, a patto che non sia in un monolocale. Questo pet è molto intelligente, affettuoso e tranquillo; insomma un guardiano perfetto per la propria casa.