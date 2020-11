L’alimentazione naturale si basa su prodotti che vengono dalla natura, selezionati sulla base delle loro proprietà e non trattati chimicamente, in modo da conservare le loro caratteristiche organolettiche.

Questa tipologia di alimentazione apporta enormi benefici e vantaggi sullo stato fisiologico dell'animale. Prima di iniziare un regime alimentare di questo tipo, è opportuno, però, recarsi da uno veterinario.

Una volta intrapreso questo percorso è, inoltre, consigliabile pesare periodicamente l’animale per vedere come reagisce il suo organismo, per controllare l’evoluzione e gli effetti di questo tipo di dieta.

È importante ricordare che il fabbisogno energetico cambia in base all’età; infatti, un pet giovane avrà bisogno di maggiore energia rispetto a un adulto o un anziano, che trascorre la maggior parte del tempo a riposo. Per tale ragione, è fondamentale capire qual è il fabbisogno del proprio animale, in modo da alimentarlo nel migliore dei modi e farlo crescere in forma e in salute.

Cos’è l’alimentazione naturale per animali

Il termine alimentazione naturale si riferisce a un tipo di nutrizione basata su ingredienti semplici, naturali e non trattati chimicamente, che riescono a conservare le caratteristiche originali.

Un’alimentazione di questo tipo si basa principalmente su prodotti senza conservanti, coloranti, o aromatizzanti, nel pieno rispetto dei bisogni dell'animale e anche dell’ambiente, in quanto la scelta di lavorazioni meno aggressive ha anche un basso impatto ambientale.

Alimentazione naturale: quali sono i benefici per gli animali

Seguire un’alimentazione naturale significa introdurre alimenti industriali di alta qualità, realizzati con ingredienti semplici ma benefici presenti in natura.

Un esempio sono i Superfood, alimenti di origine vegetale ricchissimi di nutrienti come antiossidanti, vitamine, minerali, fibre e acidi grassi essenziali. Questi “cibi straordinari” risultano particolarmente benefici non solo per l’organismo umano ma anche animale. Per questo motivo anche l’industria del pet food ha introdotto ricette superfood dedicate ai nostri amici a quattro zampe, realizzate con ingredienti naturali di prima qualità, veri concentrati di benessere, come mirtillo rosso, spinaci, barbabietola, aglio, timo e ortica.

In The Nature: cibo naturale per animali

In The Nature è una nuova linea di prodotti per animali, ideata partendo da ingredienti, semplici ma benefici, esistenti in natura.

Si tratta di alimenti naturali, dalla formulazione altamente bilanciata, e nati dall’utilizzo di ingredienti accuratamente selezionati e non trattati chimicamente, che conservano le loro caratteristiche originali.

Non solo cibo secco, ma anche snack e cibo umido, studiato sulle esigenze del pet; una linea di prodotti che punta su lavorazioni meno aggressive e a basso impatto ambientale, che consente di avere alimenti di alta qualità e biologicamente appropriati, in grado di apportare grandi benefici sia in termini di gusto sia in termini di composizione nutrizionale.