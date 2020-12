Decorazioni e addobbi di Natale a prova di zampa

Natale è sempre più vicino e nelle case iniziano i preparativi, con addobbi, ghirlande, festoni, lucine e l'immancabile albero di Natale.

Chi convive con un pet, però, deve stare attento ai pericoli che si celano dietro gli addobbi natalizi; infatti, ad esempio, le ghirlande e le lucine possono attirare l'attenzione degli amici a 4 zampe, che possono mordere i cavi o attorcigliarsi attorno ai fili con il rischio di soffocare.

Stesso discorso vale per le palline, che potrebbero rompersi e ferire il pet; o ancora le candele che sarebbe meglio evitare di introdurre in casa, soprattutto se si hanno gatti che amano arrampicarsi e saltare su mobili, tende e mensole.

Anche l'albero di Natale è pericoloso perché l'animale attirato dai colori e dalle palline può appendersi ai rami dell'albero, che a sua volta può cadere addosso all'animale schiacciandolo.

Ma come fare per decorare casa in sicurezza? Quali sono gli addobbi di Natale a prova di zampa?