I cani hanno grande appetito, ma con la vita sedentaria o la sterilizzazione possono mettere su qualche chilo.

Passeggiare, correre o fare attività fisica sono un ottimo modo per far tornare in forma il quattro zampe, ma nonostante il nostro impegno ci sono razze predisposte all’obesità.

Se abbiamo in casa una di queste, dobbiamo assicurargli uno stile di vita sano: solo alimentazione equilibrata ed esercizio fisico possono mettere il pet al riparo dall’obesità.

Pronti a prenderci cura dei nostri pelosi? Vediamo le razze che hanno bisogno di particolari attenzioni.

Piccole porzioni e tanta attività fisica per il Basset Hound

Simpatico e buffo il Basset Hound è tra i cani che tendono ad ingrassare di più e la vita sedentaria non fa per lui. Allora cosa fare per avere un cane sereno e in salute? La soluzione è ridurre le porzioni e fare un po' di attività fisica in sua compagnia.

La passione per il cibo del Beagle

Bocconcini, crocchette e tante leccornie sono la passione del Beagle che non si tira mai indietro davanti ad una ciotola piena. La razza medio piccola ama stare all’aria aperta ed è pieno di energie. All’interno della famiglia la sua indole da predatore viene messa in secondo piano a favore di una vita sedentaria.

L’amore per il cibo e il poco movimento possono portarlo a mettere su chili di troppo, quindi basta fare attenzione alla dieta e non avrà più problemi!

Bulldog: amore per la famiglia e per la vita sedentaria

Il Bulldog ama la vita sedentaria, inoltre a causa di problemi respiratori è difficile fare attività fisica. Tutti questi fattori portano il pet ad ingrassare.

Per mantenerlo in forma, non c’è bisogno di sottoporlo ad esercizi stancanti, piccole passeggiate accompagnate da un'alimentazione equilibrata sono il segreto per un cane sano.

Bullmastiff: docile ma che tende ad ingrassare

Corporatura imponente e carattere docile sono le caratteristiche del Bullmastiff che però è anche tra i cani che tende ad ingrassare di più. Grazie ad una dieta bilanciata, porzioni adatte all’età e attività fisica, avremo un pet in salute.

Vita attiva e movimento per il Cane Corso

Adatto ad una vita attiva e sempre in movimento, il Cane Corso non ama stare fermo. La vita sedentaria oltre a farlo ingrassare può esporlo al rischio di torsione dello stomaco. Solo una dieta equilibrata, accompagnata da giochi e corse all’aperto permettono al pet di mantenersi in forma.

Piccole passeggiate mantengono in salute il Carlino

Il Carlino e un golosone che non rinuncia mai ad un buon pasto. La razza dalla corporatura piccola e compatta è affetta da problemi respiratori. Il nostro compito è quello di tenere sotto controllo l’alimentazione e fargli fare un po' di esercizio fisico adatto alle sue esigenze.

Cocker Spaniel: energico e con un appetito insaziabile

Energico e attivo il Cocker Spaniel ama stare in compagnia, soprattutto dei bambini. Instancabile e giocherellone consuma molte energie, ma la passione per il cibo e un appetito insaziabile possono causare un aumento di peso. Con porzioni ridotte e la voglia di correre e giocare, riuscirà a rimanere in forma divertendosi!

Schnauzer dieta sana ed esercizio costante

Lo Schnauzer è un cane adatto a vivere in famiglia ed è molto socievole. Anche se non ha particolari patologie, i cuccioli tendono a soffrire di obesità e di colesterolo in eccesso. Per farlo crescere in salute è importante garantirgli uno stile di vita sano fatto di pasti equilibrati e attività fisica.

Allegro e giocherellone, ma con la passione per il cibo: il Labrador

Allegro, giocherellone, ma soprattutto amante del cibo. Perfetto se in casa ci sono bambini, il Labrador tende a mangiare anche fuori dai pasti stabiliti. I cuccioli non hanno il gene che regola l’appetito e quindi tendono a non sentire il senso di sazietà. Come aiutarlo? Non facciamoci intenerire dal suo musetto e limitiamo i pasti!

Tiroide e torsione gastrica fanno ingrassare il Rottweiler

I proprietari dei Rottweiler sanno bene quanto sia intelligente e coraggioso il pet, ma nello stesso tempo devono fare particolare attenzione alla sua alimentazione. Amante del buon cibo, il quattro zampe soffre di torsione gastrica e tiroide, due condizioni che possono causargli sovrappeso. Quindi meglio adottare un'alimentazione pensata in base all'età e allo stile di vita.

Sonnellini e vita sedentaria fanno felice il Pechinese

La pigrizia e l’amore per la vita sedentaria sono i tratti distintivi del Pechinese. Anche se sono passioni condivisibili, la linea ne risente. Con un’alimentazione equilibrata e con un’attività fisica pensata per il pet che soffre di problemi respiratori, mantenerlo in forma diventa semplice e divertente.

Muscoloso ma con problemi di ipotiroidismo: il Boxer

Muscoloso e dall’aspetto imponente, il Boxer è un cane affettuoso che ama la vita in famiglia e trascorrere il tempo con il suo padrone. L’ipotiroidismo e la difficoltà ad eseguire esercizi impegnativi, sono la causa dell’aumento di peso di questa razza. Basta fare attenzione alla sua alimentazione e il pet potrà condurre una vita serena.