La collezione abbigliamento per cani firmata Zara

Il colosso spagnolo di moda low cost ha presentato la prima Pet Collection. Non solo abbigliamento ma anche tantissimi accessori per il proprio pet

Zara ha lanciato in esclusiva la sua primissima Pet Collection, si tratta di una linea che il brand spagnolo low cost ha dedicato interamente agli animali domestici, soprattutto ai cani.

Un’ottima notizia per tutti i proprietari di pet, appassionati di moda e non solo; sì, perché la Pet Collection di Zara è completa di tutti i capi d’abbigliamento e accessori indispensabili per vestire il proprio amico a 4 zampe.

Ma non è tutto, perché tutti i vestiti per cani si abbinano alla collezione moda 2021, in modo da poter creare dei look matchy-matchy con i propri animali.

Tantissimi i prodotti tra cui scegliere, dalle magliette interamente realizzate in cotone agli impermeabili da indossare in caso di pioggia, giubbotti imbottiti, felpe, fino ai collari, alle pettorine e ai guinzagli super colorati.

E’ possibile acquistare i prodotti direttamente sul sito del brand low cost, oppure tramite app; inoltre, un’altra selezione di accessori dedicati agli amici a 4 zampe è disponibile anche su Zara Home dove è possibile trovare tantissimi accessori must have da avere in casa per il benessere del proprio animale.

Non solo giochi pensati per stimolarli nel movimento e nell’attività fisica, ma anche cuscini per la cesta o da mettere nella cuccia, ciotole per il cibo disponibili in vari materiali e dimensioni, custodie per i sacchetti da portare durante la passeggiata, ceste in fibre naturali e morbide coperte per rendere la cuccia ancora più accogliente.