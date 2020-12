Perché i gatti amano entrare nelle scatole? Tutti i motivi di questo comportamento

Chiunque abbia avuto un gatto avrà potuto notare una loro strana abitudine, ossia quella di entrare nelle scatole.

Nonostante abbiano una cuccia accogliente, calda e morbida, se c’è una scatola in casa il gatto preferirà di gran lunga quest’ultima; ma perché? Qual è il motivo per cui i gatti amano entrare nelle scatole?

Cos’è che li attrae? Ecco tutto quello che bisogna conoscere per capire la strana abitudine di questi felini.

1. Il calore

La prima ragione che spinge i pet a intrufolarsi nelle scatole è il senso di calore; infatti, più piccola è la scatola più i gatti hanno piacere a entrarci.

Il motivo è proprio la temperatura, perché questi felini amano il caldo e il cartone è l’ideale per ricreare un microclima adatto per questi animali.

Basti pensare che questo materiale è un perfetto isolante termico, di conseguenza permette al gatto di restare al calduccio evitandogli un grande dispendio energetico.

2. Istinto

Se si parla di animali, l’istinto li fa da padrone, anche per quanto riguarda questa particolare abitudine.

I gatti amano entrare nelle scatole perché sono ai loro occhi un mezzo per nascondersi e fare agguati al “nemico”, in questo caso il padrone, o semplicemente per proteggersi e stare al sicuro. Quindi, si intrufolano negli scatoloni guidati semplicemente dall’istinto di predatori.

3. Curiosità

Oltre all’istinto, un altro fattore che lega i gatti alle scatole è la curiosità; sono animali molto curiosi, quindi, adorano conoscere cose nuove, annusarle, sfiorarle, toccarle con le zampe e, ovviamente, nel caso delle scatole andarci dentro.

4. Gioco

Il gatto ama giocare e il materiale dello scatolone è perfetto per essere graffiato e morso in continuazione. In più, viene usato come una sorta di tiragraffi per limare e affilare gli artigli.

5. Perfetto antistress

Infilarsi negli scatoloni per i gatti è un vero e proprio antistress; infatti, secondo una ricerca olandese, di alcuni ricercatori della facoltà di Medicina dell'università di Utrecht, è stato dimostrato che la passione dei gatti nei confronti degli scatoloni sia legata alla gestione dello stress.

La ricerca è stata effettuata su un gruppo di animali accolti da poco tempo in un rifugio per pet; si è potuto notare che i felini a cui vennero date delle scatole si erano adattati molto meglio alla nuova situazione, al contrario di quelli senza scatole che, non avendo avuto la possibilità di rifugiarsi in un luogo sicuro, erano risultati molto più nervosi, scontrosi e stressati.