Allenarsi a casa è sempre più di moda, ma se si convive con un animale domestico, come ci si può allenare in modo sicuro e divertente?

La risposta è semplicissima; basta coinvolgere il proprio pet e allenarsi insieme, in questo modo il cane si divertirà perché si sentirà coinvolto, sarà impegnato in qualcosa e non si annoierà e, soprattutto, è un modo per rafforzare ulteriormente il legame tra le parti.

Ecco alcuni semplici esercizi da fare con il cane per un allenamento a casa efficace e pieno di divertimento.

1. Addominali

Per allenare gli addominali basta stendersi sul tappetino ed effettuare i classici crunch; come farli con il cane? Chiedendogli la zampa ogni volta che si sale su con il busto.

2. Corsa

Se si ha a disposizione un terrazzo ampio ci si può dedicare alla corsa lenta, anche in compagnia di Fido.

In caso contrario, è possibile correre sul posto mentre si coinvolge il cane al gioco del riporto della pallina.

3. Un po’ di cardio

Un altro esercizio cardio per bruciare calorie e allenare le gambe sono i jumping jack, che si eseguono saltando, aprendo e chiudendo le gambe e contemporaneamente anche le braccia.

Per fare questo esercizio con il cane, si può tenere un biscottino in mano e incitare il pet a saltare insieme; il biscotto sarà il suo premio.

Questo esercizio è da eseguire per tre sessioni da 10/12 ripetizioni; chi è più allenato può arrivare fino a 15 ripetizioni.

4. Ballo di coppia

Per restare in forma perché non dedicarsi alla danza?! Un modo per divertirsi e fare sport con il cane è ballare insieme, allestendo una sorta di pista da ballo in salotto.

Come fare? Spostare i mobili, mettere un po’ di musica e prendere delicatamente le zampe anteriori del cane, che dalla posizione eretta potrà muoversi a ritmo di musica.

5. Stretching e relax

Ogni allenamento si conclude con lo stretching per distendere i muscoli e le articolazioni.

Un modo per concludere il proprio workout in compagnia del cane è stendersi sul tappetino accanto al pet, distendendo bene le braccia e le gambe; per un maggiore relax il consiglio è coccolare e accarezzare Fido, il modo più piacevole ed efficace per scaricare stress e tensioni.