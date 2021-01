Giocare e divertirsi in inverno col pet nei parchi di Bari

L’inverno è il momento ideale per concedersi lunghe passeggiate nel parco per scoprire i colori di questa stagione col nostro cane. L’aria frizzante fa aumentare la voglia di Fido di giocare e noi possiamo essere i compagni perfetti per il suo divertimento.

Freddo, pioggia e in alcuni casi la neve non fermeranno di sicuro lo spirito giocherellone del peloso e renderlo contento è più semplice di quello che si pensa. Con le dovute precauzioni per non fargli prendere freddo e un pizzico di fantasia, si possono organizzare tantissime attività simpatiche che trasformeranno una normale giornata al parco in un momento che il pet non vedrà l’ora di rivivere.

Proteggere il cane dal freddo

Amanti del gioco e dell’aria aperta, anche i cani soffrono il freddo invernale soprattutto se le temperature sono particolarmente basse o c’è la neve. Farli divertire può andare di pari passo con la protezione e con qualche piccolo accorgimento:

abbigliamento : alcune razze hanno più freddo rispetto alle altre e quindi quando siamo all’aperto possiamo utilizzare il cappottino o la mantella che li riparano dal vento e dalla pioggia senza impedire i movimenti durante il gioco;

: alcune razze hanno più freddo rispetto alle altre e quindi quando siamo all’aperto possiamo utilizzare il cappottino o la mantella che li riparano dal vento e dalla pioggia senza impedire i movimenti durante il gioco; zampe protette : diversamente da noi, i cani non indossano le scarpe e il contatto diretto delle zampe con il terreno freddo e umido o con la neve potrebbe diventare fastidioso. Per permettergli di correre liberamente possiamo fargli indossare delle scarpe pensate per loro che li terranno al caldo;

: diversamente da noi, i cani non indossano le scarpe e il contatto diretto delle zampe con il terreno freddo e umido o con la neve potrebbe diventare fastidioso. Per permettergli di correre liberamente possiamo fargli indossare delle scarpe pensate per loro che li terranno al caldo; prendersi cura del pelo : con l’umidità e la pioggia il cane si bagna o si raffredda più facilmente, ma portando con noi un asciugamano potremo frizionare il pelo e asciugarlo. Inoltre, se il nostro cane è a pelo lungo, sarebbe meglio non tagliarlo perché è una vera è propria protezione contro il freddo;

: con l’umidità e la pioggia il cane si bagna o si raffredda più facilmente, ma portando con noi un asciugamano potremo frizionare il pelo e asciugarlo. Inoltre, se il nostro cane è a pelo lungo, sarebbe meglio non tagliarlo perché è una vera è propria protezione contro il freddo; al riparo dalla neve: i cani amano correre e rotolarsi nella neve, ma facilmente perdono le tracce e gli odori e se lasciati soli potrebbero smarrirsi. Muniti di guinzaglio o pettorina non lo perderemo mai di vista e potrà correre e curiosare in sicurezza.

I giochi per divertirsi al parco

Il parco è il luogo ideale in cui trascorrere il tempo libero all’aperto in compagnia del pet, dopo una bella passeggiata il gioco è il passatempo migliore per svagarsi e scaldarsi un po’.

Tira e molla

Ai pet piace tirare e afferrare gli oggetti e cosa c’è di meglio se non farlo appassionare al gioco del tira e molla? Il peloso sarà pronto a tirare l’estremità di una corda mentre noi tireremo l’altra in una simpatica sfida per vedere chi è il più forte.

Nascondino

Il più classico dei giochi che ha caratterizzato le nostre giornate quando eravamo piccoli, è amato anche dai cani. Con l’aiuto di un nostro “complice” che tiene al guinzaglio e distrae Fido, possiamo correre a nasconderci dietro un albero. Una volta che avremo trovato il posto adatto per non farci vedere, il pet sarà pronto a cercare le nostre tracce: libero di muoversi e controllato a distanza, farà di tutto per seguire il nostro odore o scovare le impronte. Quando ci avrà trovato, la ricompensa non potrà che essere un abbraccio e un delizioso snack.

Lancio del frisbee

Il parco con i suoi spazi aperti e ampi è il luogo ideale in cui cimentarsi con l’intramontabile lancio del frisbee a cui nessun peloso riesce a resistere. Il quattro zampe non vedrà l’ora di rincorrerlo, addentarlo e riportarlo a noi senza mai stancarsi.

Caccia al tesoro

La natura e l’aria aperta danno molti stimoli olfattivi al cane che è sempre pronto a cercare quello che lo attira di più. Il parco è il posto in cui possiamo farlo divertire e mettere alla prova queste abilità con una divertente caccia al tesoro. Per proteggere gli snack dall’umidità possiamo metterli all’interno di un kong: l’odore attirerà Fido che riuscirà a scoprire dove è nascosto in poco tempo.

Correre e rincorrersi

Il cane adora sgranchirsi le zampe e il parco gli offre tutto lo spazio di cui ha bisogno per una bella corsa. Possiamo approfittare di questa sua passione e trasformarla in un gioco: quando ci vedrà correre si metterà al nostro inseguimento oppure saremo noi a rincorrere lui in una simpatica gara di velocità.

I parchi in cui giocare a Bari

I posti all’aperto in cui trascorrere una piacevole giornata col pet non mancano, andiamo alla scoperta dei parchi dog-friendly di Bari