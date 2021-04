Il successo social di Kris, il Beagle che aiuta i cani ad essere adottati

I cani cambiano la vita, sono in grado di donare un affetto incondizionato, con un semplice sguardo sanno sempre come dimostrare il loro amore. Inoltre, vivere con un cane riempie le giornate di allegria e vitalità perché i pelosi sono sempre attivi e sono capaci di strappare un sorrido in ogni occasione. Lo sanno bene i padroni di Kris un Beagle di circa due anni che da quando è entrato a far parte della loro vita ha stravolto in positivo la loro quotidianità.

I due ragazzi letteralmente conquistati da Kris, non si sono lasciati sfuggire neanche un’occasione per immortalare le sue espressioni buffe e anche quelle più dolci. Ma come conservare tutti i ricordi e ripercorrere ogni momento della crescita di Kris rivedendoli ogni volta che volevano? Lo smartphone è stato molto utile, ma per avere i video tutti insieme non era sufficiente, così i padroni del Beagle hanno deciso di aprire un account TikTok.

Il successo di Kris su TikTok

A novembre del 2019 i ragazzi hanno aperto il loro account sul social cinese famoso per le clip e in poco tempo hanno conquistato tanti follower (più di 370 mila) che hanno apprezzato fin da subito le avventure del Beagle e di come trascorreva le giornate in compagnia dei suoi padroni.

Il successo incredibile li ha spinti a rendere questo profilo utile per i cani che soffrono e che hanno subito il trauma dell’abbandono. Come? Pubblicando i video di pelosi in cerca di una nuova famiglia, con clip di pochi secondi accompagnate da frasi provocatorie per aprire gli occhi su questo triste fenomeno.

I messaggi privati su TikTok hanno fatto il resto: i ragazzi sono diventati il tramite tra chi era realmente interessato ai pet e le associazioni che si occupavano di loro.

Non solo TikTok

L’obiettivo dei padroni di Kris è sempre stato quello di sensibilizzare gli altri utenti e contrastare l’abbandono: questa è stata la molla che li ha convinti a fare ricorso anche ad un altro social, Instagram.

Nel luglio del 2020 è nato un nuovo account (signorkris_official) che in poco meno di un anno ha già raggiunto quasi 46 mila follower. Le foto e i video pubblicati hanno lo stesso obiettivo, quello di dare una nuova casa ai cani meno fortunati.

I ragazzi e il Beagle hanno fatto già tanto, ma di sicuro non si fermeranno perché oltre a condividere la loro quotidianità con Kris, vogliono che altri cani abbiano la stessa fortuna.