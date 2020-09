A Bari con il proprio gatto: consigli di viaggio

Bari è una città tutta da scoprire, sempre più pet-friendly, anzi, cat-friendly, e settembre è il mese ideale per organizzare una piccola gita con il pet, prima di riprendere con la routine e la frenesia della vita quotidiana.

Chi convive con un gatto sa quanto sia difficile riuscire a conciliare le proprie esigenze con le necessità di questo animale, ma per fortuna vi sono diverse strutture e servizi in grado di soddisfare anche i bisogni di questi amici a quattro zampe.

Partire con il gatto non è semplice, soprattutto se il pet non è abituato agli spostamenti. Uno dei motivi è che, tra le stranezze di questi felini, vi è l’amore nei riguardi della routine; bisogna ricordare, infatti, che questi pet sono estremamente abitudinari e amano stare in casa perché conoscono bene l’ambiente circostante.

Oggi partiamo alla scoperta di Bari per una gita cat-friendly all’insegna del relax.

Dove alloggiare a bari con il gatto

Se si desidera organizzare una piccola gita a bari, ci sono diverse opzioni di alloggio in cui padrone e gatto sono accolti a braccia aperte.

La soluzione migliore è optare per una struttura cat-friendly, e a Bari fortunatamente vi è l’imbarazzo della scelta soprattutto per quanto riguarda i B&B e le masserie di campagna.

Chi è alla ricerca di un hotel, o residence, può contattare il Residence Atlantide che offre ai pet tutta la libertà di cui hanno bisogno, in quanto hanno la possibilità di stare sempre all'aperto nel verde, rendendo così la vacanza rilassante anche per il padrone. Inoltre, la struttura offre diversi servizi dedicati agli amici a 4 zampe:

Ciotole

Cibo

Cucce

Veterinario

Pet sitter

Toelettatura

Chi cerca una tipica masseria pugliese, invece, può fare riferimento a Masseria Murgia, un posto perfetto per delle vacanze in famiglia e con animale a seguito.

Anche qui, il gatto troverà un ambiente tranquillo dove divertirsi e passeggiare tra la splendida e rigogliosa natura che circonda la struttura. Infatti, la masseria è situata in aperta campagna tra boschi e verdi prati dove divertirsi in totale libertà.

Centri benessere per gatti a Bari

Riposati, dopo una bella colazione in hotel e una passeggiata in città, è giunto il momento di coccole soprattutto per il gatto che si è comportato bene durante tutto il soggiorno.

Chi è alla ricerca di una spa cat-friendly è nel posto giusto: a Bari, l’indirizzo da segnare è Tiffany’s Pet Spa, precisamente in Corso Alcide de Gasperi.

Si tratta di un vero e proprio centro benessere dedicato alla cura dei pet, cani o gatti che siano. Tanti sono i servizi per gli amici animali, oltre alla toelettatura classica, infatti, si possono effettuare trattamenti utili a salvaguardare la salute, come ad esempio l’idromassaggio all’ozono, utile per la disinfezione post-operatorie e la riattivazione del sistema circolatorio.

Insomma, una vera e propria oasi di benessere e salute per il gatto, che uscirà dalla spa rilassato, profumato e con tante energie.

Parchi per gatti a Bari

Prima di rientrare in albergo, perché non aspettare il tramonto al parco?

A Bari, uno dei principali giardini comunali è il Parco 2 Giugno, che ha da poco riaperto i cancelli al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura dovuto a lavori di ristrutturazione, che hanno portato a un riammodernamento dell’intera area con nuove luci, nuovi viali alberati e nuovi impianti.

Quindi, una visita e una passeggiata con il gatto in questo bellissimo parco è davvero d’obbligo, un modo semplice ed estremamente piacevole per concludere la giornata e la vacanza.

Pronto per visitare Bari con il tuo pet? Leggi qualche piccola semplice regola su come assicurarti che la gita avvenga in sicurezza e prepara un kit a prova di gatto.