Cani coccolati e felici anche quando siamo a lavoro, ecco gli asili di Bari

Migliorano l'umore, riducono lo stress, insegnano ad adulti e bambini l'amore incondizionato: questi sono solo alcuni degli aspetti positivi del condividere la propria vita con un animale domestico, senza contare che la loro vitalità e la voglia di scoprire tutto ciò che li circonda, ci permette di rimanere in forma.

Anche se i benefici dell'avere un quattro zampe sono indiscutibili, uno dei problemi di chi ama i pelosi è quello di dover stare lontano da loro tutto il giorno a causa del lavoro. Immancabilmente veniamo assaliti dai sensi di colpa e da domande come "Sarà triste senza di me?". Quindi, per lavorare in tranquillità e avere un cane felice, la soluzione adatta a tutte le esigenze è affidarli agli asili.

Le strutture hanno l'obiettivo di ospitare i cani quando siamo in ufficio e di non fargli sentire la nostra mancanza grazie ad una serie di attività come giochi, passeggiate e l'immancabile riposino!

Per andare al lavoro in tutta tranquillità e con la certezza che il pet sarà felice anche in nostra assenza, a Bari e nelle zone limitrofe possiamo trovare l'asilo che fa per noi.

Jacoclub

Non lontano dal centro, in via Generale Nicola Bellomo, l'asilo Jacoclub è pronto ad accogliere e a prendersi cura dei quattro zampe con attività e giochi incorniciati da un panorama meraviglioso. I pet saranno liberi di muoversi, divertirsi e rilassarsi all'ombra di ulivi e mandorli. Il nostro migliore amico verrà coccolato e controllato da professionisti che non lo perderà mai di vista.

Siamo usciti dall’ufficio e non sappiamo come andarli a riprendere? Nessun problema, Jacoclub penserà a tutto e li porterà direttamente a casa tra le nostre braccia.

Dustin House

Gli asili hanno l'obiettivo di far sentire i cani a proprio agio, come se fossero a casa loro. È proprio questo lo spirito che muove Dustin House (via Giuseppe Fanelli). Aperto a cani di ogni età, taglia e temperamento, gli esperti non vedono l'ora di fare lunghe passeggiate e correre all'aria aperta con i pet. Ideale per permettere al cane di socializzare, non mancano attività ricreative e le occasioni per il meritato relax. Sotto l'occhio vigile di esperti cinofili e veterinari, i quattro zampe potranno gustare pranzetti golosi ed equilibrati.

Se proprio non riusciamo a stare lontani dal pet, gli staremo vicino “virtualmente” grazie all'impianto webcam che ci aggiornerà in ogni momento sul suo stato di salute.

Biborani Dog's Hotel

Se lavoriamo a pochi passi dal centro e vogliamo lasciare il pet in un contesto sicuro, possiamo passare da Biborani Dog's Hotel in Via Bellomo. Il quattro zampe potrà trascorrere la giornata in completa spensieratezza muovendosi liberamente in aree recintate e sicure, socializzando e divertendosi con i suoi simili.

La struttura con cucina interna è sempre pronta a preparare menù personalizzati rispettando in pieno le esigenze del pet. L'ambiente ricco di stimoli ci permette di svolgere la giornata lavorativa in totale tranquillità grazie anche all'assistenza veterinaria. Se poi dobbiamo partire per un viaggio di lavoro, la struttura assicura il servizio pensione.

Russell's Friends Pet Service

Anche se lavoriamo fuori Bari, possiamo trovare delle strutture interessanti e attrezzatissime. Tra queste c’è Russell's Friends Pet Service a Polignano a Mare. Questo centro accoglie il cane in un ambiente sereno e curato, per far vivere al quattro zampe un'esperienza gioiosa e rilassante.

Oltre a garantire servizio diurno, la struttura è pensata per accogliere i pet anche per lunghi periodi. Inoltre, i quattro zampe hanno a disposizione un ampio spazio all'aperto completamente recintato in cui possono giocare in completa sicurezza.

Woof Dog Parking

Un’altra struttura che sorge a pochi chilometri da Bari, è il Woof Dog Parking di Acquaviva delle Fonti. Questo asilo è il luogo perfetto per stimolare l’apprendimento dei pet: oltre ai giochi e alle corse, il nostro migliore amico impara anche a comunicare e ad essere sè stesso. Completamente immerso nella natura, dopo tante attività divertenti, il cane potrà schiacciare un bel pisolino all’ombra di uno dei tanti ulivi che circondano l’asilo.

Siamo appena entrati in ufficio e già ci manca il nostro peloso? Il servizio “dog watcher” ci aggiorna e informa su ogni suo movimento e svago.

