Tour dello shopping a Bari: dove acquistare regali last minute con il pet

Ci siamo: mancano soli pochi giorni a Natale e la caccia agli ultimi regali è ufficialmente partita. Se siete tra quelli che si riducono a fare i doni sempre all’ultimo minuto, potete approfittare di questo weekend per fare una piacevole passeggiata con il vostro peloso e trovare il regalo giusto da mettere sotto l’albero.

Bari offre un’ampia scelta per fare shopping, mettendo a disposizione eleganti boutique e negozi alla moda. In via Sparano, zona pedonale, possiamo trovare tanti negozi per fare acquisti mentre passeggiamo con Fido.

Se la nostra lista dei regali è lunga, allora possiamo fare un salto anche a corso Cavour, i negozi e le attività commerciali non mancano e di sicuro riusciremo a trovare quello che cerchiamo.

Se abbiamo un amico o un parente goloso, allora non possiamo rinunciare ad una passeggiata tra le vie strette e tortuose dell’antico centro storico dove possiamo trovare prodotti tipici locali che di sicuro saranno graditi!

A questo punto non resta che acquistare il regalo più importante, quello per Fido. Il nostro peloso merita di essere coccolato con un regalo tutto per lui sotto l’albero e i negozi Arcaplanet sono perfetti per farci ispirare: dalla coperta per scaldarlo in inverno, alla ciotola in cui mangiare il suo cibo preferito fino a un gioco con cui trascorrere in allegria la notte di Natale, l'importante è farlo felice!