Cosa fare a Bari con il cane: posti e indirizzi dog friendly

Bari è una città che offre tante soluzioni per chi si sposta con un cane, dai parchi per una passeggiata di relax all’aria aperta alle spa pensate appositamente per gli amici a 4 zampe, fino ai ristoranti aperti anche ai pet.

Ecco il nostro tour virtuale con alcuni degli indirizzi da non perdere, per chi vuole scoprire la città in compagnia del proprio cane.

Dove mangiare a Bari con il cane

Bari sta diventando sempre più pet friendly; infatti, il numero di strutture dove i pet sono i benvenuti sono in aumento e per gli amanti degli animali questa è un’ottima notizia.

Chi abita a Bari, oppure semplicemente chi decide di partire alla scoperta di questa città, deve sapere quali sono i ristoranti e i locali dove mangiare con il cane.

Uno di questi è Ristorante San Nicola situato in via Lombardi 13, dove sono ammessi cani di piccola taglia, ma anche gatti, tartarughe, furetti e conigli.

Tante le comodità per gli amici a 4 zampe, come:

Ciotola dell’acqua

Tappetino

Crocchette

Dog sitter

Veterinario su richiesta del cliente

Chi ha un cane di taglia grande, invece, può recarsi da Upeppide situato precisamente a Ruvo di Puglia, un paesino poco distante da Bari; qui sono ammessi cani di tutte le taglie, ai quali viene lasciato libero accesso alla ciotola dell’acqua e alle crocchette.

Dove passeggiare o correre a Bari con il cane

Bari offre diverse soluzioni per chi, dopo un pranzo abbondante, vuole digerire passeggiando all’aria aperta. O, magari, per chi, al tramonto, desidera fare una piacevole corsa con il cane per non trascurare la forma fisica di entrambi.

Dove? Al Parco 2 Giugno, che ha da poco riaperto i cancelli al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura dovuto a lavori di ristrutturazione, che hanno portato a un riammodernamento dell’intera area con nuove luci, nuovi viali alberati e nuovi impianti.

Se si desidera ammirare gli scorci della città, è possibile camminare sul caratteristico Lungomare Nazario Sauro; qui si possono fare lunghe passeggiate con Fido sempre al guinzaglio, rilassandosi con il rumore dolce del mare.

Anche le stradine caratteristiche di Bari vecchia si prestano a bellissime passeggiate con il cane, sia al guinzaglio sia con il trasportino.

Attività con il cane a Bari

Per chi desidera trascorrere una giornata diversa dal solito e allontanarsi dal caos cittadino, c'è il Dog Waterpark. Si tratta di una vera e propria piscina per cani e padroni, situata in Via Caldarola Tangenziale sud uscita 14/A.



Un’oasi di relax dove i pet possono nuotare con i loro padroni in libertà o al guinzaglio; inoltre, qui vi sono molte aree attrezzate per pic-nic e dove si organizzano feste, eventi e attività per animali, come ginnastica in acqua e puppy class.

Spa per cani a Bari

Dopo una giornata ricca di novità è bene anche pensare al relax del pet.

A Bari c’è Tiffany’s Pet Spa, precisamente in Corso Alcide de Gasperi. Un vero centro benessere dedicato alla cura dei pet, che possono usufruire di diversi servizi come la toelettatura classica e trattamenti utili a salvaguardare la salute, come ad esempio l’idromassaggio all’ozono, utile per la disinfezione post-operatorie e la riattivazione del sistema circolatorio.

Hotel pet friendly a Bari

Chi desidera fermarsi a dormire, può trovare diverse strutture alberghiere che ospitano i cani.

Un esempio è A San Domenico, situato nel cuore del centro storico di Mola di Bari. Si tratta di un affittacamere recentemente ristrutturato e aperto agli animali, i quali troveranno ciotole, cibo, cucce e il servizio di assistenza veterinaria.

Un altro hotel pet friendly è il Barion Hotel e Congressi a Torre a Mare, a pochi chilometri da Bari, dove sono i benvenuti sia i cani di piccola sia quelli di media taglia.

Ora siete pronti per una giornata di relax e divertimento tra le strade cittadine in compagnia di Fido. Se, invece, il tuo migliore amico è un gatto, ecco come trascorrere una giornata con lui a Bari.