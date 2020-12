I masticativi sono alimenti complementari: somministrati da soli, non soddisfano il fabbisogno giornaliero di nutrienti ma, associati ad alimenti completi, producono grandi benefici.

La masticazione regolare è basilare per la cura dell’igiene orale. Infatti, mentre per gli umani la pulizia dei denti è una pratica ordinaria dopo i pasti, non è semplice spazzolare i denti del proprio animale, a meno che sia stato educato a tollerare questa procedura fin dalla giovane età. I masticativi rendono la pulizia orale quotidiana non solo sopportabile, ma addirittura piacevole per l’animale e comoda per il proprietario.

Talvolta, però, la masticazione può diventare un disturbo, leggi di più.