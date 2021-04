Spotify e la playlist per cani e gatti da soli a casa

Il colosso svedese dello streaming audio, Spotify, ha pensato anche agli amici a 4 zampe. Come? Lanciando la prima playlist interamente dedicata a cani e gatti soli in casa.

Una vera e propria novità in ambito pet, che include musica rilassante, podcast con storie e messaggi di rassicurazione da far ascoltare ai pet quando sono soli in casa.

Un modo unico e originale per rilassarli, farli sentire al sicuro e, soprattutto, meno soli. Il team di Spotify ha dato vita a questa playlist dopo aver scoperto che circa il 74% dei proprietari di animali domestici in Inghilterra fa ascoltare la musica ai loro pet.

Quella scelta dal colosso svedese non è musica qualunque, bensì tracce selezionate e specifiche, studiate sulla base del carattere di ogni animale domestico.

Per usufruire del servizio è davvero semplice, perché basta collegarsi sul sito spotify.com/pets, scegliere il proprio animale domestico e inserire alcuni dati, come ad esempio il nome, il carattere, se docile, vivace o rilassato, socievole o timido, curioso o più apatico, e a quel punto si può iniziare ad ascoltare la playlist dedicata.

Un’altra caratteristica importante del servizio, è la possibilità di selezionare diverse tipologie di pet; infatti, oltre ai cani e gatti, sono inclusi gli uccelli, criceti e addirittura l’iguana.

Un vero e proprio servizio pensato per rendere ai pet più piacevoli le ore a casa da soli; un modo originale per far compagnia e rilassare gli amici animali.