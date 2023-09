Alla Fiera del Levante un’assoluta novità per il settore dell’automotive

Dal 9 al 17 settembre si terrà a Bari la Fiera del Levante: 9 giorni di esposizioni, consulenze e promozioni esclusive. Un palcoscenico unico e variegato che persegue, grazie ai vari stand che qui partecipano, il riconoscimento a livello internazionale del made in Puglia e del made in Italy. Quest’anno ricorre l’86sima edizione, per una Fiera che mantiene nel corso degli anni, la sua spiccata longevità.

Numerosissimi gli ambiti che vengono affrontati quest’anno: innovazione, internazionalizzazione, creatività, edilizia abitativa, food e politiche agricole, arredamento, automotive, welfare, galleria delle nazioni, shopping, cultura e spettacoli

In merito al tema dell’automotive, sono presenti diverse novità: gli spazi dedicati a questo settore verranno rinnovati e ampliati, privilegiando l’esposizione di macchine nuove, usate ed elettriche di diverse concessionarie. Ma c’è molto, molto di più.

Una concessionaria originale e innovativa

Tra i vari espositori svetta sicuramente Maldarizzi Automotive, che apre le porte della sua casa nel nuovo padiglione arredamento (78-107) nella Fiera, puntando al domani della mobilità e facendo tesoro di una storia che nasce nel 1979, fino a costituirsi come un caposaldo del mercato automobilistico italiano.

“Maldarizzi Automotive è da sempre legata al territorio e alla cultura” ha specificato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive, “così come forte è il legame con la Fiera del Levante, un rapporto solido e duraturo nel tempo; e come tale continua ad essere in evoluzione”.

Casa Maldarizzi: un nuovo concept domestico e familiare

Il 2023 vedrà aprirsi le porte di “Casa Maldarizzi”, il concept pensato per questa nuova edizione che rivede la presenza della Maldarizzi Automotive alla Fiera del Levante in un ambiente più domestico e familiare.

La casa come contenitore di brand, di novità automotive e di ricordi creati negli anni con i clienti e i visitatori della fiera, con veicoli esposti che raccontano un’attenzione all’ecologia, alla sostenibilità e all’elettromobilità ma anche a uno stile vintage e senza tempo.

Maldarizzi, da vero padrone di casa, invita il visitatore ad accomodarsi nelle sue stanze e a scegliere il suo percorso nella mobilità. I visitatori avranno la possibilità di scoprire (o riscoprire) il mondo Maldarizzi Automotive, dedicarsi del tempo per un caffè e una consulenza personalizzata, accedere ai servizi più vantaggiosi, dalla vendita al noleggio a lungo termine, dall’assistenza ufficiale post-vendita e ricambistica fino ai servizi assicurativi e finanziari.

Fiera del Levante: una grande opportunità

I nove giorni della manifestazione fieristica saranno anche un’opportunità per accedere ad esclusive promozioni. In esposizione ci sarà una selezione di modelli di alcuni brand, per conoscerli meglio, ognuno con un suo carattere, proprio come gli abitanti di una casa.

Non resta quindi che acquistare un biglietto per la Fiera e visitare le grandi novità che Maldarizzi tiene in serbo.