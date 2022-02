L'importanza di dedicarsi una pausa durante la giornata, per ricaricare corpo e mente

La quotidianità della maggior parte delle persone è scandita da una serie serrata di impegni e appuntamenti, distribuiti tra lavoro, famiglia e commissioni di varia natura.

Già dal mattino, si comincia a correre.

Per le famiglie con prole, ad esempio, dopo una preparazione il più rapida possibile, si portano i figli a scuola, per poi recarsi sul luogo di lavoro.

Dopo una mattinata di fuoco, si prosegue la giornata con una cascata di impegni.

A volte, questo può portare a fare pasti veloci e, quindi, ad avere bisogno di uno snack per ricaricarsi un po’.

Si può optare ad esempio per una dolce pausa, che sia in grado non solo di dare energia, ma anche di migliorare l’umore.

Dedicare un momento a sé stessi, sorseggiando una tazza fumante di caffè e gustando un biscotto, è una coccola che ognuno merita.

Ed è anche l’occasione perfetta per assaggiare la novità della linea forno di Divella.

Una dolce novità

Anno nuovo, sfide importanti da conquistare.

F. Divella S.p.A. linea forno: nel 2021 l’azienda ha chiuso il fatturato con il segno più superando il traguardo dei 30 milioni di euro di fatturato.

Tradotto in volume di prodotti, parliamo di oltre 38 milioni di confezioni distribuite in Italia e all’estero.

Nonostante le nuove abitudini di consumo consolidate dettate dalla pandemia, il trend cresce.

Il consumatore continua a restare affezionato ai tanti prodotti che allietano colazioni di migliaia di italiani e ai piccoli momenti quotidiani, nei quali in pochi vogliono rinunciare al dolce.

Ma la vera sfida di quest’anno è l’Ottimino della linea “I Ripieni”, la vera novità della linea forno Divella.

Dopo quello ripieno di crema di nocciole a marzo arriva l'Ottimino ripieno al cioccolato.

Realizzati con ingredienti semplici ma di altissima qualità, nascondono al loro interno un tesoro tutto da scoprire: finissimo cioccolato extra fondente avvolto in una frolla croccante e friabile in un equilibrio perfetto che non stanca mai il palato.



Dunque, Ottimino sì, ma questa volta ripieno e cremoso, per la continuità di una linea ben inserita nel comparto dolciario, settore nel quale la Divella opera dal 1980 e che oggi costituisce un settore strategico per l’azienda insieme alla storica produzione di pasta.





Come nasce il nuovo biscotto

A spiegare come nasce l’Ottimino ripieno al cioccolato è il dottor Domenico Divella, membro del CDA e Supervisore della linea forno della F. Divella S.p.A.



Come anticipato, a marzo partiremo con la distribuzione di questo nuovo biscotto che arricchirà la linea degli Ottimini “i Ripieni”. Frutto di un attento lavoro da parte del reparto di ricerca e sviluppo, a stretto contatto con i nostri fornitori di fiducia, abbiamo ottenuto un biscotto la cui frolla, croccante e allo stesso tempo friabile, ben si coniuga con la crema di cioccolato extra fondente al suo interno: una nuova specialità di casa Divella che è ideale non soltanto come snack, ma anche a colazione o con un buon caffè.

Un biscotto non soltanto buono ma che rispetta l’ambiente.

Esatto…l’azienda punta molto su sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Tutta la linea biscotti, infatti, è confezionata in imballaggi totalmente riciclabili, come ben evidenziato dal bollino presente sul fronte della confezione.



Quanto è importante il gioco di squadra in un’azienda per dare vita ad un nuovo prodotto?

Gli Ottimini “i Ripieni” sono il risultato del lavoro e dell’impegno di una squadra di giovani, capitanata dal nostro responsabile del biscottificio Dottor Ottavio Dattolo, che si è impegnata al massimo in questi mesi per realizzare un prodotto eccellente.

É evidente che si tratta di un prodotto che il mercato stesso richiede.

A confermarlo sono alcune ricerche sulla pasticceria industriale che offrono interessanti opportunità legate al consumo di prodotti dolci fuori casa. Su questo vogliamo puntare.



Tra gli obiettivi strategici da realizzare in questo biennio ritengo punterete, esclusivamente, sul dolce?

Oltre al dolce stiamo pensando di ampliare anche l’offerta nel salato con il lancio di uno snack che siamo certi verrà apprezzato dai consumatori.





