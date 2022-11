Un punto di incontro tra giovani e aziende

È indubbio il fatto che oggi si fatichi a trovare un punto di incontro tra giovani - neodiplomati o laureati - e aziende.

Le imprese, da un lato, stentano a rintracciare professionisti capaci di affrontare le nuove sfide del digitale, dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità. Dall’altro, sono più semplicemente le nuove generazioni a non trovare un lavoro adeguato e rispettoso della loro formazione.

Cosa sono gli ITS e a cosa servono

A questo scopo sono nati gli ITS (Istituto Tecnologico Superiore): essi pongono fine a questo paradosso dove domanda e offerta non sembrano coincidere. Ogni corso ITS sembra rispondere in primis a bisogni aziendali: prima si comprende di quali competenze le imprese hanno più bisogno, poi si progettano percorsi pensati per trasferire quelle abilità e formare profili altamente specializzati. Una visione che mira ad aiutare il mercato del lavoro in maniera efficace.

ITS Logistica: un ponte tra aziende e formazione

Tra i settori, ad oggi, più in crescita c'è la logistica. L'esplosione dell'e-commerce ha reso la presenza di figure altamente qualificate una necessità per mantenere alti standard a fronte di flussi sempre più consistenti, soprattutto in periodi dell'anno specifici come quello attuale: il black friday. Le numerose offerte, promozioni e affari proposte in queste settimane comportano infatti una crescita nello spostamento delle merci.

È in quest’ottica che nasce ITS Logistica Puglia. Qui il dialogo tra aziende e formazione è incessante. Il 60% del personale docente, infatti, proviene direttamente dal mondo delle imprese. È a manager, tecnici esperti e professionisti che le aziende partner affidano il compito di trasmettere le specifiche competenze e abilità che faticano a rintracciare sul mercato del lavoro. Un sistema molto inconsueto rispetto all’istruzione considerata “canonica”.

Colonne portanti del programma formativo previsto da ITS Logistica sono, ad esempio, sostenibilità ambientale e automazione digitale. Valori fondamentali per la strategia del PNRR, previsto per il rilancio del Paese.

Nei corsi ITS Logistica il 40% delle ore prevede attività in azienda. Una percentuale molto alta che permette in questo modo non solo di mettere in campo le competenze già acquisite nelle simulazioni d’aula. Ma di ritrovare sul campo quei manager già conosciuti in qualità di formatori.

Nel dettaglio, nella sede di Bari sono in partenza i corsi per:

Tecnico superiore della logistica per la gdo: un corso che mira a formare una figura che all'interno dell'azienda si occupa della ricezione e movimentazione dei prodotti presenti in maazzino e di spedizione alla clientela; all'esterno dell'azienda pianifica e concorda le specifiche attività.

Tecnico superiore del trasporto ferroviario: un corso che ha l'obiettivo di formare una figura che si occupa di gestire la configurazione delle attività e la composizione delle pratiche di trasporto e spedizione, la documentazione e la gestione operativa del terminal e del magazzino, le operazioni di preparazione e movimentazione dei convogli ferroviari.

Otto studenti su dieci trovano lavoro

E se dobbiamo parlare di statistiche, non può non balzare all’occhio quanto segue. Ben otto studenti su dieci provenienti da ITS Logistica, trovano lavoro nei dodici mesi successivi al proprio diploma. Per quanto riguarda gli altri due, non tutto è perduto: ITS Logistica si è dotato di un ufficio placement composto da formatori e orientatori esperti che, in costante rapporto con diplomati e aziende partner, lavorano per mettere in contatto offerta e domanda di lavoro.

A testimonianza dell’attenzione, cura e dedizione quotidiana verso il mondo del lavoro promossi da ITS Logistica Puglia.