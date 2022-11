Natale è il periodo in cui immancabilmente si pensa ai regali da fare a chi ci circonda. Non c’è dubbio che è bello fare un pensiero a una persona cara, ma se abbiamo molti parenti e amici a cui dedicarci diventa una spesa consistente. Per sopravvivere alle festività senza scontentare nessuno, allora possiamo pensare di fare regali economici ma d’effetto, in particolare se sfruttiamo le offerte del Black Friday.

Con i super sconti del “venerdì nero” possiamo acquistare prodotti che altrimenti costerebbero di più a un prezzo ridotto e nello stesso tempo fare contenta la persona che li riceve e soprattutto il nostro conto in banca.

Per creare la giusta atmosfera a un prezzo ridotto: le candele

Le candele sono uno dei regali più apprezzati di sempre che non passano mai di moda soprattutto se sono profumate. Perché? Perché riescono a creare la giusta atmosfera in particolar modo se vengono scelte quelle che ricordano gli aromi tipici dell’inverno e del Natale. Colorate, con forme simpatiche o all’interno di contenitori di vetro, saranno un dono apprezzato dal costo contenuto.

Un regalo mai banale: la tazza

Possono sembrare un regalo banale, ma in realtà le tazze sono utilissime e chi le riceve di sicuro sarà contento perché in casa non ce ne sono mai abbastanza. Per iniziare la giornata con la giusta energia o per concedersi una pausa, la tazza ha forme e modelli divertenti che conquistano al primo sguardo. Accanto a queste ci sono anche quelle termiche da acquistare in offerta con il Black Friday per mantenere il contenuto sempre al caldo e rendere speciale ogni momento.

Regali low cost per i fan del Natale

Per un amico o un parente che addobba l’albero e la casa già a novembre, il Natale è di sicuro la festa più amata dell’anno e per renderla ancora più magica un dono a tema lo farà felice. Decorazioni a forma di elfo, piccoli alberi luminosi o soprammobili ispirati a Babbo Natale e alle sue renne, sono piccoli pensieri che faranno brillare gli occhi a chi li riceve, mettendo al sicuro il nostro portafoglio.

Peluche e coperte per affrontare il freddo senza spendere una fortuna

I regali low cost sono la scelta adatta non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli! I classici giochi possono essere sostituiti con un bellissimo peluche da abbracciare di notte e che diventerà il loro “migliore amico” e nello stesso tempo scaldarli durante le fredde giornate invernali. Puntare su regali caldi e morbidi è un’ottima idea anche per gli adulti che potranno rilassarsi con coperte in pile o elettriche che con il Black Friday possiamo acquistare a prezzi convenienti.

Dolci e panettoni, una scelta sicura e gustosa

La prima cosa che viene in mente quando si pensa al Natale sono i regali, la seconda i dolci e i piatti gustosi che caratterizzano questo periodo. Se vogliamo spendere poco e fare un dono indimenticabile possiamo puntare su panettoni, pandori, dolci tradizionali, ma anche bottiglie di vino o liquori. Di sicuro chi scarterà questi pacchetti non si dimenticherà di noi mentre gusterà e brinderà con tante delizie.

