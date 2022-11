Con il Black Friday voli all'estero: quali sono le mete più convenienti

Le festività natalizie si avvicinano e con esse il Capodanno. Quale migliore occasione, quindi, di organizzare una vacanza all'estero approfittando degli sconti del Black Friday? Con le promozioni del venerdì nero, infatti, potrete garantirvi importanti sconti sui costi di pernottamento in alberghi o bed&breakfast e fruire di particolari promozioni per la visita di musei e luoghi di cultura.

Voli aerei andata e ritorno in sconto con il Black Friday

Ma non è tutto, vero? Mancano i costi di viaggio, spesso proibitivi (e in particolar modo in questo periodo di crisi). Bene, con il Black Friday 2022 sono molte le compagnie aeree che garantiscono ai propri utenti importanti sconti per voli di andata e ritorno verso le principali mete europee e, per i più 'coraggiosi' internazionali.

Vola in Francia

I principali vettori con il Black Friday vi permetteranno di volare in Francia a partire da 22 euro a persona. Le mete più apprezzate e convenienti sono Tolosa, Lourdes, Marsiglia, ma soprattutto la capitale, Parigi. Una delle città più belle del mondo, centro mondiale per arte, moda, cultura, gastronomia. Impossibile non approfittare degli sconti del Black Friday per perdersi negli ampi boulevard della capitale francese, e visitare i luoghi più iconici e caratteristici della 'città dell'amore' per antonomasia: la Tour Eiffel, la cattedrale di Notre-Dame, gli Champs Elysées.

A partire da 30 euro a persona, invece, potrete volare in altre città caratteristiche della Francia, tra queste vi segnaliamo:

Bordeaux

Lione

Nizza

Montpellier

Voli aerei per il Regno Unito

Meta altrettanto ambita, per volare in Regno Unito le principali compagnie aeree internazionali propongono convenienti voli a partire da 20 euro. Anche in questo caso le possibilità di scelta sono numerose, da Londra a Manchester, da Edimbrugo a Bristol, passando per Glasgow e Aberdeen. Chi non vorrebbe perdersi nelle bellezze di queste città, in particolar modo in pieno periodo natalizio e festivo?.

Inevitabile che a fare da 'attrattore' principale sia Londra, la capitale. Città magica e cosmopolita, fulcro di culture, luogo di arte e magia, vera e propria metropoli nella quale chiunque può trovare ciò che cerca per trascorrere alcuni giorni spensieratamente. Ci sono musei iconici, opere d'arte, caffè e ristoranti che propongono cucina di ogni parte del mondo, occasioni per divertirsi, imparare e rilassarsi. Londra è Londra, e visitarla grazie agli sconti del Black Friday è anche meglio!

Viaggio in Romania

Come meta non è molto 'battuta', ma si tratta di una nazione che può regalare davvero molte sorprese. È in particolare la capitale della Romania ad attirare l'attenzione, Bucarest. Anzitutto le buone notizie: grazie agli sconti del Black Friday potrete volare in città con voli low cost a partire da 20 euro. Saranno sufficienti poco più di 40 euro, quindi, per andare e tornare, trascorrendo una piacevole vacanza nell'est Europa.

Perché volare a Bucarest? Semplice, perché è una città che regala emozioni. Posizionata nel sud della Romania, il suo monumento più caratteristico è il centralissimo e gigantesco Palatul Parlamentului, il palazzo del governo di epoca comunista che comprende 1100 stanze. Poco distante, lo storico quartiere Lipscani è caratterizzato da una vivace vita notturna e ospita la piccola chiesa ortodossa orientale di Stavropoleos, oltre al palazzo del XV secolo Curtea Veche, dove regnò il principe Vlad III, soprannominato “l'Impalatore”. È città d'arte e cultura, ideale per i giovani che amano la vita notturna, ma anche per i più 'anziani' che desiderano scoprire una cultura diversa dalla propria.

Capodanno a Bruxelles

L'ultima meta low cost che vi proponiamo è la meravigliosa capitale del Belgio e sede del Parlamento Europeo, Bruxelles. Da sempre meta di visitatori nazionali ed internazionali nel periodo delle festività, è città capace di ricreare a pieno il clima natalizio, con mercatini, stand, casette che propongono prodotti tipici e tanto intrattenimento. Curiosi di volare verso la capitale belga? Con il Black Friday e i suoi sconti potrete farlo a partire da 29 euro.

Bruxelles non è solo Natale e mercatini, è molto altro. Come Londra e le grandi capitali europee, Bruxelles è una città fortemente cosmopolita, con un'atmosfera gradevole e vivace in qualsiasi periodo dell'anno. E l'offerta, per giovani e meno giovani, è veramente variegata: arte e cultura sono conservate in veri e propri scrigni come il Museo Magritte e i Musei Reali delle Belle Arti; camminare per i parchi cittadini è un vero e proprio piacere per l'anima, e i famossissimi cioccolatini e le birre trappista saranno il 'non plus ultra' della vostra splendida vacanza.

Articolo originale