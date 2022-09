Addio ai costi fissi per le aziende: perché scegliere il business center

Lavoro agile e flessibilità sono le espressioni più pronunciate negli ultimi tempi. Nel quadro di una generale riorganizzazione degli aspetti e degli assetti lavorativi, oggi le aziende cercano anche di trovare soluzioni per limitare o abbattere i costi fissi. A maggior ragione in un periodo di rincari energetici. Per cui diventa fondamentale battere nuove strade, a partire dalla ricerca di nuovi uffici, senza che questo impatti sul business, ma allo stesso tempo mantenendo tutte le comodità di cui si hanno bisogno.

Inoltre, oggi, le imprese hanno bisogno di potersi muoversi a 360 gradi e trovare continue nuove soluzioni per il proprio business. Questo comporta anche doversi spostare in altre aree geografiche rispetto a quelle di origine, eppure le spese possono risultare spesso proibitive.

Il business center: noleggiare un ufficio

Uno strumento importante per venire incontro alle esigenze delle aziende – soprattutto dal punto di vista della logistica – e facilitare lo spostamento verso altri luoghi è il business center: un concept nato negli Stati Uniti dopo la Grande depressione del 1929, quando le imprese dovevano ridurre al minimo i costi, ma continuare a garantire i servizi e fare business.

I business center funzionano come una sorta di ‘albergo’ e rispondono a tutte le esigenze logistiche ed economiche delle aziende: dietro noleggio (escludendo, quindi, tutti i costi di un contratto di locazione) essi garantiscono sedi fisiche (uffici o altro) con arredi di design e di pregio, ambienti confortevoli, servizi di segreteria, gestione della corrispondenza (e altri collaterali) e la privacy necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro. Alla base del concetto c’è un’evoluzione del co-working: una condivisione degli spazi che contemporaneamente consente riservatezza e personalizzazione.

A Bari la soluzione è Mullum Business Center

A fornire questo servizio a Bari è Mullum Business Center, presente in città dal 2014. La società si occupa di tutti gli aspetti ordinari: fornisce gli spazi adeguati (a seconda delle esigenze: uffici, sale meeting, aule per la formazione), la manutenzione costante, sino ai servizi di domiciliazione e risposta telefonica.

Il vantaggio principale è proprio la tipologia di contratto offerta: cioè di noleggio operativo, senza vincoli giuridici o di lunghe durate né di costi operativi. Anzi, è una formula fiscalmente detraibile al 100%. Un’azienda può scegliere di noleggiare un ufficio solo per il tempo che serve.

Il quartier generale di Mullum è in corso Vittorio Emanuele, il quale funge da segreteria centralizzata. Ma sono diverse le sedi a disposizione: nel quartiere Murat sono localizzate in via Principe Amedeo, via Sparano e via Agiro; un’altra location è a pochi passi dal mare (zona Pane e pomodoro). Appoggiarsi a un business center consente di portare la propria azienda in altri luoghi senza l’aggravio di tutti i costi fissi e di gestione che può comportare una nuova sede e permette di sviluppare il proprio business senza intoppi.