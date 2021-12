Qualità e sostenibilità: scopri le capsule di caffè 100% vegetali di una torrefazione pugliese

Qualsiasi mercato – così come le regole che ne determinato il funzionamento – è destinato a cambiare nel tempo al mutare della mentalità e della sensibilità dei. Proprio per questa ragione il successo di un’azienda dipende molto dalla sua capacità dicontinuamente, così da affrontare in modo efficace le esigenze radicate nel presente.

Oggi, per esempio, in un mondo che attribuisce estrema importanza al rispetto e alla tutela dell’ambiente, ripensare i propri processi produttivi in chiave sostenibile così da creare un legame di fiducia con i consumatori – sempre più sensibili alla tematica ecologica – è un passaggio obbligato per le aziende.

Una capsula vegetale e sostenibile

La storica torrefazione salentina Quarta Caffè ha risposto presente a questa sfida epocale, lanciando sul mercato una capsula espresso sostenibile con materiale 100% Vegetale e Naturale, il cui ciclo di vita ha un impatto ambientale pari a zero, la capsula Quarta Caffè non è in materiale plastico né alluminio è inoltre priva di: Bisfenolo A, Ftalati, Allergeni, Distruttori endocrini, Nanoparticelle, Oli minerali, Metalli pesanti; Carbonio Fossile. Quarta Caffè ha così mantenuto fede alla sua politica aziendale rispettosa dell’ambiente e del consumatore.

Sostenibilità riconosciuta dalla certificazione OK BIOBASED che accerta l’utilizzo di materia prima rinnovabile all’interno del ciclo di produzione, e dalla certificazione OK COMPOST.

Oltre all’impatto positivo sull’ambiente, il prodotto di Quarta è un caffè di qualità, è infatti una miscela di pregiati caffè Arabica e Robusta selezionati con cura per soddisfare i palati più esigenti. È un prodotto Made in Italy, il processo di tostatura separata è fedele alla migliore trazione italiana per i palati più esigenti. È compatibile con le macchine Nespresso® Original (*), il sistema più diffuso in casa e negli uffici. Le capsule espresso di Quarta restituiscono un caffè dal gusto intenso e dall’aroma inconfondibile.

La vocazione green di Quarta

Una scelta – quella di scommettere con decisione sulla sostenibilità – perfettamente coerente con la filosofia aziendale di Quarta, da sempre in prima linea nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per tutelare da un lato l’ambiente e mantenere l’alta qualità del prodotto.

D’altronde, con “Il Progetto Natura” Quarta Caffè sì è impegnata concretamente nel rispetto dell’ambiente, integrando nelle fonti di approvvigionamento energetico necessarie per mettere in atto il processo produttivo un impianto eolico e un impianto fotovoltaico.

Con il lancio delle capsule 100% vegetali, insomma, continua quel percorso di crescita e innovazione che ha portata Quarta Caffè a trasformarsi nel corso degli anni da piccola realtà locale a grande azienda capace di giocare un ruolo da protagonista sul mercato nazionale, senza mai perdere il legame con il proprio territorio e tramandando di generazione in generazione il sapere e i valori dei primi giorni perché con un prodotto di qualità sostenibile, contribuiamo tutti insieme alla salvaguardia dell’ambiente.

(*) MARCHIO NESPRESSO®: capsule compatibili con le macchine ad uso domestico Nespresso®*. *Il marchio non è di proprietà di Quarta Caffè S.p.A., né di aziende ad essa collegate. L’indicazione dello stesso è data solo ed esclusivamente per identificare le macchine compatibili alle capsule Quarta Caffè.