Cambiare infissi e serramenti? Grazie agli incentivi statali non c’è momento migliore di questo

Effettuare lavori in casa votati all’efficentamento energetico non è mai stato conveniente come oggi. Grazie a un pacchetto di incentivi fiscali – come l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione – infatti è possibile detrarre fino al 50% delle spese sostenute per la fornitura di finestre comprensive di infissi.

Il momento, insomma, è particolarmente propizio per cambiare e ammodernare i propri infissi e serramenti e garantirsi un doppio risparmio: uno a breve termine grazie agli sconti introdotti dagli incentivi statali, uno a lungo termine, grazie ai minori costi energetici determinati da un migliore isolamento termico dell’appartamento.

Uno showroom, tante soluzioni

Per chi vive a Bari e dintorni, un vero e proprio punto di riferimento in materia è Officine Schena, realtà leader locale nella vendita di porte e finestre e che forte di trent’anni di esperienza propone ai propri clienti soluzioni dedicate capaci di armonizzare esigenze quali l’estetica, il comfort, la sicurezza e la convenienza.

Presso lo showroom di 400 metri quadrati a Bari – in via Vincenzo Aulisio, 25 – i clienti di Officina Schena potranno visionare un ampio catalogo di prodotti per la casa di altissima qualità – provenienti dai migliori fornitori presenti sul mercato italiano ed europeo – e capaci di adattarsi alle esigenze di qualsiasi abitazione.

Serramenti, infissi, ma non solo. L’assortimento dello showroom comprende anche porte da Interno GP, porte d'arredo ADL, sistemi di sicurezza Gruppo Esse, porte blindate, persiane Kikau, sistemi oscuranti MV Line, tende Mottura e molto altro.

Inoltre, forte di una storia lunga più di trent'anni nel mercato dei serramenti, e dell'affidabilità e competenza di tutto il personale, Officine Schena è diventato Premium Partner Oknoplast per la provincia di Bari.

Oknoplast è una multinazionale polacca leader a livello europeo nella produzione di infissi in PVC che si è sempre distinta per la propria capacità innovativa. Nel corso degli anni sono stati moltissimi i brevetti depositati da Oknoplast, vero e proprio simbolo di innovazione e ricerca tecnologica. Tratto distintivo dell’azienda è inoltre la straordinaria capacità di unire eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico a un design ricercato ed elegante

La qualità delle finestre in PVC Oknoplast è tale da tenderli dei veri e propri elementi di desing, capaci di fare la differenza nello stile e nel carattere di un'abitazione, anche grazie alle loro infinite possibilità di personalizzazione.

Dalla consulenza all’assistenza post vendita

Ma la proposta di Officine Schena non si esaurisce con la mera vendita. La realtà barese, infatti, negli anni ha implementato una gamma completa di servizi per seguire il cliente durante l’intero processo d’acquisto al fine di guidarlo verso la soluzione più in linea con le sue esigenze.

Il personale di Officine Schena, quindi, si occuperà sia di un preliminare lavoro di consulenza, sia del montaggio e della posa in opera dei nuovi serramenti e dello smaltimento dei vecchi, sia della presa in carico delle pratiche burocratiche per accedere agli sgravi fiscali. E non manca nemmeno l’assistenza post-vendita, per risolvere qualsiasi potenziale problematica in cui i clienti di Officina Schena possono incorrere.