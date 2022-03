Salentine e Bio: ecco le nuove capsule di caffè 100% vegetali e compostabili

Il mondo del food&beverage – come ogni grande mercato – ruota intorno a paradigmi ben definiti che orientano sia le politiche commerciali delle aziende, sia le scelte e le preferenze dei consumatori.

Chiaramente, questi paradigmi nel tempo cambiano: se fino a una decina di anni fa la parola d’ordine era “convenienza”, oggi l’attenzione tanto dei produttori quanto dei consumatori si è spostata sulla qualità del prodotto e sulla sua sostenibilità.

Le capsule 100% vegetali di Quarta Caffè

Questa nuova sensibilità è il risultato di un lungo ed efficace processo di educazione a un consumo etico che ha visto l’impegno concreto sia delle istituzioni che delle aziende.

Tra le realtà in prima linea a fianco della sostenibilità, c’è indubbiamente Quarta Caffè – storica torrefazione pugliese, da cinquant’anni local leader del territorio salentino – che ha recentemente presentato al mercato una capsula espresso 100% vegetale e compostabile.

Il processo produttivo delle capsule, infatti, prevede l’utilizzo esclusivo di componenti di origine vegetale – fibre, amido, proteine e lipidi – e garantisce un prodotto finale con impatto ambientale pari a zero e totalmente riciclabile.

La sostenibilità delle capsule vegetali di Quarta Caffè è garantita sia dalla certificazione OK BIOBASED – che accerta l’effettivo utilizzo di materia prima rinnovabile durante il ciclo di produzione – che dalla certificazione OK COMPOST, rilasciata in seguito alla verifica della compatibilità tra i materiali utilizzati e gli impianti di compostaggio industriale.

Le miscele di pregiati caffè Arabica e Robusta, infine, restituiscono al consumatore un caffè dal gusto intenso e aromatico, coerentemente con la secolare tradizione di tostatura italiana.

Alla scoperta dell’e-commerce di Quarta Caffè

Per dare ai clienti un servizio d’acquisto semplice ricevendo con pochi click il caffè a casa, Quarta Caffè ha sviluppato un proprio e-commerce in cui gli utenti possono acquistare tutti i prodotti di questa storica torrefazione pugliese.