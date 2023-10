Parte da Corato la Carovana della Prevenzione: screening gratuiti all’esterno dei supermercati

La Carovana della prevenzione ha fatto tappa anche a Corato. Anzi, proprio dalla provincia barese ha avviato il suo tour che lo porterà ad offrire screening gratuiti rivolti a donne e anche uomini a Giovinazzo Melfi, Pescara e Rende.

Il progetto di Komen Italia, che per il secondo anno consecutivo vede la collaborazione di Maiora - Despar Centro Sud, in 5 tappe del Centro Sud di cui due tappe pugliesi - Corato e Giovinazzo - si apre anche agli uomini. Le tipologie di screening previste sono di tipo senologico, urologico ed endocrinologico.

Le iniziative in Puglia già sold-out con le prenotazioni, dimostrando l'attenzione necessaria per la prevenzione, in particolare dopo i 20 anni. I due camper della Carovana, con il supporto di specialisti e attrezzature diagnostiche, il 4 ottobre hanno sostato all'esterno del supermercato a marchio Interspar di via Gravina, diventato così anche un punto informativo e di sensibilizzazione per la lotta ai tumori di genere. “Iniziative come queste - ricorda la Responsabile Comunicazione Maiora Despar Centro-Sud, Grazie De Gennaro - diventano fondamentali perché coinvolgono le persone che non usufruiscono degli esami gratuiti previsti dal Servizio sanitario nazionale".

Chi voglia prenotarsi per le prossime tappe della Carovana della prevenzione potrà farlo sull'apposita sezione del portale di Komen Italia e sul sito www.despar.com