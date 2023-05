Obesità e salute, i benefici della chirurgia bariatrica: "Utile a contrastare i problemi di infertilità legati all'aumento di peso"

La lotta all'obesità, in casi cronici della patologia, può trarre un importante beneficio dalla chirurgia bariatrica, volta alla riduzione del peso del paziente. Se ne è parlato durante la due giorni dello Spring Meeting della Sicob - Società italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche - a Bari, evento presieduto dal coordinatore regionale della Sicob Puglia, Antonio Braun.

"Si tratta di una chirurgia - spiega Braun, che dirige il Dipartimento di chirurgia bariatrica di GVM Care & Research in Puglia - che viene praticata nel 98% dei casi in laparoscopia, con tecnica mininvasiva, a cui sempre più spesso si affiancano tecnologie robotiche".



Un importante supporto anche per combattere l'infertilità e i problemi in gravidanza legati all'obesità, visto che questa condizione può rendere più complesso il percorso di chi sta cercando di avere un bambino. Una cura del paziente che deve proseguire anche dopo l'intervento, la fase più importante in cui, come ricorda Braun, è fondamentale avere un team di professionisti a disposizione per evitare il 'weight regain', ovvero il recupero del peso.