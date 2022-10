Colloqui, webinar e orientamento: un’opportunità unica per gli studenti di Bari e dintorni

In questi mesi abbiamo spesso sentito parlare di Southworking: lo sdoganamento dello smart working – grazie alla digitalizzazione dei processi produttivi e delle dinamiche lavorative – ha infatti permesso a migliaia di persone di poter lavorare da casa e quindi, per molti, dalle regioni del Sud Italia.

In un mondo dell’impresa che cambia, però, rimangono dei punti fermi, come l’importanza delle fiere dedicate al lavoro: questi momenti di incontro, infatti, fungono da vero e proprio ponte tra l’ambiente accademico e il mercato del lavoro, dando da un lato agli studenti l’opportunità di mettersi in mostra e dall’altro, alle aziende, di scovare nuovi talenti.

Job Meeting sbarca a Bari

È esattamente questa la mission di Job Meeting – la fiera del lavoro più apprezzata da studenti e imprese, powered by Cesop HR Consulting Company –, il cui prossimo appuntamento si terrà l’11 ottobre a Bari dalle 9.30 alle 16.30 presso il Campus Politecnico di Bari.

L’evento sarà un’opportunità da non perdere per tutti i neolaureati e laureandi di Bari e dintorni per incontrare fisicamente – prenotando un colloquio – i recruiter delle importanti aziende che hanno scelto di investire sul Polo di Bari e saranno presenti all’evento: 24ORE Business School, Accenture, AKKAD Società di Ingegneria, AlmavivA, Almawave, Atlas Reply, Atos, Blue Reply, Bosch, BV TECHS.p.A., Deloitte, DGS, DXC Technology, EY, Exprivia, Ferrero, Ferrovie dello Stato, Gi Group, Gruppo Lutech, L'Oréal Italia, Lidl Italia, METE Business School, Scuola di Management del Politecnico di Bari, Natuzzi, Primadonna, PwC, Tesmec,TXT, Ufficio Placement Career Service Politecnico di Bari, Umana, Wolters Kluwer, YesWeWork.

Colloqui e orientamento

Tutti i laureandi e neolaureati che si iscriveranno a Job Meeting BARI, inoltre, il giorno prima dell’evento – 10 ottobre – avranno la possibilità di frequentare – gratuitamente – due webinar di orientamento online organizzati da Umana: "Quale CV? Elementi operativi per la creazione del proprio curriculum vitae e scelta dei modelli più efficaci " e "Digital Recruitment: sii consapevole di cosa accade davanti e dietro al PC. Affina la tua ricerca del lavoro ottimizzando le opportunità offerte dal web, con attenzione all’importanza del contatto personale ". Seguendo i webinar e avvalendosi del parere di esperti, gli studenti impareranno a preparare un CV in grado di attirare l’attenzione degli HR e a pianificare strategie efficaci per la ricerca del lavoro.

Entra nella Community Job Meeting

Registrati con pochi click per partecipare all'evento!



