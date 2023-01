Screening al colon retto: cosa sapere

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tumore del colon retto è la seconda neoplasia per frequenza con un'incidenza di 50-70 nuovi casi per anno per 100.000 abitanti con un incremento della frequenza correlata all'avanzare dell'età e sostanzialmente indipendente dal genere.



Fortunatamente è stato istituito un programma di prevenzione nazionale a cui la Regione Puglia ha aderito, prevedendo un progetto di screening gratuito per tutti i soggetti di età compresa tra i 50 e i 69 anni compiuti.



L’Asl di Bari ha attivato ormai da tempo gli inviti per aderire al programma di screening che è articolato in tre livelli: il primo prevede l’invio di una lettera a casa dell’utente, con l’invito a recarsi nella farmacia più vicina per ritirare il kit necessario ad eseguire l’esame delle feci con ricerca di sangue occulto. Una volta raccolto il campione, è sufficiente riconsegnarlo alla stessa farmacia.



Il secondo livello consiste in un esame di approfondimento con una colonscopia, nei casi di positività del test di screening. Terzo e ultimo livello è quello oncologico chirurgico, riservato ai pazienti con riscontro endoscopico di neoplasia (ad oggi circa il 4% della popolazione sottoposta a colonscopia per screening presenta una neoplasia). Nel caso in cui, invece, il test del sangue occulto risulti negativo, l’esame sarà ripetuto ogni 2 anni.



Come spiega il Dottor Alessandro Azzarone, Responsabile della U.O.S.V.D. Screening CCR Endoscopia Digestiva (SCRED) Asl Bari, “Questo screening, a differenza di altri, permette, non solo di effettuare una diagnosi precoce, ma addirittura di evitare che la neoplasia possa avere inizio. Infatti durante l'esame endoscopico si possono individuare e quindi rimuovere endoscopicamente i precursori del tumore, ossia i polipi adenomatosi, impedendo così la loro cancerizzazione” e aggiunge “lo screening è rivolto ad una popolazione asintomatica compresa tra i 50 e 69 anni, ma bisogna comunque prestare attenzione a segni d'allarme quali la presenza di sangue nelle feci, il calo ponderale e la comparsa di stitichezza ; la presenza di tali segni deve, a prescindere dall'età, suggerire un approfondimento diagnostico”.



Per qualsiasi chiarimento o informazione si potrà consultare il sito della Asl di Bari