Prevenzione e informazione: come diventare addetti antincendio

Ogni azienda o ufficio deve avere di norma un addetto antincendio, figura di assoluta responsabilità che fornisce il proprio contributo in caso di emergenze. A lui o lei il titolare di un’azienda e i dipendenti si affidano per salvaguardare la salute dei lavoratori nonché i beni presenti in ufficio.

Per adempiere a questo ruolo serve una grande rapidità di azione e la capacità di mantenere i nervi saldi, qualora il pericolo fosse molto alto. Caratteristiche che possono essere insite nel carattere di una persona, ma che nulla possono di fronte a una peculiarità ancora più ampia, obbligatoria non solo per legge ma per il corretto svolgimento del compito: la formazione e l’apprendimento.

Svolgere un corso antincendio (e superarlo mediante esercitazioni pratiche) è infatti obbligatorio per tutte quelle attività che hanno almeno un dipendente o collaboratore. Esso fornisce le informazioni essenziali per essere pronti in caso di incendio e come fare per prevenirlo.

Un player per la formazione antincendio

Esistono realtà specializzate a 360 gradi nel settore dell’antincendio. Tra queste, è sicuramente da annoverare come leader GAMI, player forte e autorevole, attivo sul mercato da 50 anni.

L’attività di GAMI si focalizza in tre ambiti di pertinenza al tema della sicurezza:

1) La consulenza e la progettazione: impianti fissi di protezione quali water mist, sprinklers, reti idranti, impianti a gas, impianti di rivelazione fumi, evacuatori di fumo, lampade d’emergenza;

2) Assistenza e manutenzione: supportati da un sistema informatico di nuova generazione, in grado di garantire un’ottimizzazione costante dei processi di assistenza;

3) Formazione.

Su quest’ultimo punto GAMI può contare su tecnici, docenti e istruttori qualificati con esperienza pluriennale nel settore della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.). Grazie a ciò, GAMI è in grado di offrire alle aziende, anche quelle meno strutturate, la possibilità di adeguarsi alla legislazione vigente, nonché l’opportunità di essere pienamente coinvolte nell’obiettivo comune di garantire, ai lavoratori, livelli di Sicurezza sempre più alti.

Corso di formazione GAMI

Malgrado il suo posizionamento stabile nel settore, GAMI sta innovando ancora di più l’ambito della sicurezza e l’asticella dei propri obiettivi si sta notevolmente alzando: prova ne è l'apertura della nuova sede nella zona industriale di Bari, sintomo della crescita sempre più forte che pervade l’azienda.

A tal proposito, GAMI propone alle aziende baresi, dal 3 al 10 febbraio per 4 date a scelta del cliente, la possibilità di partecipare a un corso gratuito di formazione per addetti antincendio. Un’offerta imperdibile, se si considera il fatto che solitamente un corso di formazione per addetti antincendio è a pagamento.

Programma e info del corso

La durata del corso è di 16 ore, suddivisi in 4 moduli: una parte introduttiva volta a fornire le informazioni base in merito agli incendi e alla loro prevenzione; una prima e una seconda parte incentrate sulle misure antincendio; infine una parte esclusivamente dedicata alle esercitazioni pratiche sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi e sulle attività di sorveglianza.

Il corso si terrà presso la sede di Bari, in viale Lorenzo Larocca 1. È possibile iscriversi fino a esaurimento dei posti disponibili, telefonando al numero 0807983514. A questo link è possibile farsi un’idea in merito ai corsi disponibili.