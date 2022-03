Un corso di inglese per i professionisti del domani

Un rapporto del World Economic Forum intitolato “The Future of Jobs” ha recentemente constatato che la maggior parte delle professioni più richieste oggi, solo 5-10 anni fa non esistevano. Un dato molto interessante che mette in risalto la dinamicità e il continuo mutamento del mondo in cui stiamo vivendo.

Quali che siano le professioni del futuro è innegabile affermare che la lingua inglese sarà quella ufficialmente utilizzata in ambito lavorativo. Siamo ormai abituati alla richiesta, nella gran parte dei settori, della padronanza (buona, se non ottima) dell’inglese, spesso certificata o acquisita sul campo.

Build Your Career: torna l’iniziativa di My English School

Un mese di lezioni di inglese omaggio, per entrare nel mondo del lavoro con il piede giusto: è il regalo che anche quest’anno My English School fa a studenti universitari e a chi è alla ricerca di un impiego, per consolidare le proprie abilità scritte, orali e di comprensione del testo in lingua inglese. Per assolvere queste funzioni, torna un’iniziativa molto interessante: Build Your Career, un intero mese che MyES dedica alle tematiche legate alla job search con un calendario denso di iniziative completamente gratuite, che a marzo si terranno online e nelle sedi del noto network di scuole di inglese. L’iniziativa ha già riscosso un forte successo nel 2021.

Le iniziative di My English School Bari

Progettare il proprio futuro è quindi possibile, grazie all’omaggio di un mese di lezioni e attività in lingua proposte da My English School. Temi come l’ingresso nel mondo del lavoro e la job search verranno affrontati durante 4 giornate di workshop e laboratori online. L'appuntamento è per giovedì 10 marzo, mercoledì 16 marzo, martedì 22 marzo e venerdì 25 marzo, date nelle quali si approfondiranno argomenti quali: la stesura del curriculum, le candidature, le certificazioni linguistiche e il colloquio di lavoro in inglese.

All’iniziativa nazionale aderisce anche My English School Bari, che per questa occasione ha scelto come partner Spegea Business School. Nelle giornate del 10 e del 22 marzo si terranno due momenti in presenza di approfondimento sui processi di selezione aziendali, affrontati attraverso speed interviews, simulazioni di assessment e job interviews in italiano e in inglese; il tutto, naturalmente, sotto la guida degli Esperti di MyES Bari e Spegea BS. L’appuntamento di martedì 10 si terrà presso l’Auditorium Spegea-Universus di Viale Japigia n. 182, mentre quello seguente nei locali di My English School Bari di via Matteo Renato Imbriani 66.

Oltre alle attività online, il calendario di Build Your Career prevede iniziative in contemporanea che si terranno nelle scuole MyES su tutto il territorio nazionale. My English School Bari non sarà da meno, con delle attesissime sessioni gratuite e individuali da 20 minuti per migliorare il proprio CV e allenarsi ad affrontare un colloquio in lingua. A queste si aggiungeranno i seguenti workshop: Which Exam?, Transferable Skills, Speed Interviews, Speed Networking

Con My English School il corso per l'esame LanguageCert è gratuito

Infine, sempre nell’ambito di Build Your Career, la scuola di inglese a Bari, My English School offre la possibilità di sostenere gratuitamente l'esame per il LanguageCert, la certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR: un ulteriore regalo a fronte dell'iscrizione a un corso di inglese al termine del mese gratuito.

Il mese di inglese in omaggio che MyES offre agli studenti universitari e a chi è in cerca di lavoro darà l’opportunità di testare in prima persona l'efficacia del metodo MySmart English®, un approccio didattico di altissimo livello, che garantisce risultati immediati e duraturi e che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, sotto la guida di insegnanti madrelingua certificati.