Passaggio dal mercato tutelato al mercato libero: cosa cambia

È ufficiale: il settore dell’energia ora cambia davvero.

Il mercato tutelato, che ha accompagnato l’utente italiano per decenni, è pronto a lasciare il posto al mercato libero, già ampiamente introdotto nel Paese.

Nel nuovo corso sarà dunque l’utente, in modo consapevole, a scegliere l’offerta migliore sulla base delle proprie esigenze. Questa la risposta per creare un mercato liberalizzato e competitivo, nel quale i prezzi possano trovare il loro naturale equilibrio nella corsa al ribasso concorrenziale.

Sistema delle tutele graduali: cos’è e quando entrerà in vigore

Certo, il passaggio non sarà così immediato come ci si potrebbe aspettare, perché gli utenti saranno guidati, in questa fase di transizione, dal cosiddetto Sistema delle tutele graduali, pensato proprio per traghettare la popolazione in questo passaggio successivo alla rimozione della tutela di prezzo.

Una data da segnarsi sul calendario, allora, è il 1° luglio 2024, quando gli utenti del servizio elettrico “non vulnerabili”, che non avranno ancora scelto un operatore del mercato libero, passeranno automaticamente al Servizio a tutele graduali per 30 mesi, con la possibilità di scegliere in ogni momento il libero mercato. Saranno esclusi gli utenti vulnerabili - persone over 75 e persone con disabilità - che, però, potranno rimanere nel mercato tutelato, se lo desiderano.

Ad aiutare l’utente in questa complessa fase transitoria, tra gli altri anche Edison, società energetica con 140 anni di storia alle spalle e fortemente impegnata nella transizione energetica e nel percorso di decarbonizzazione del Paese.

Edison Energia: da sempre al fianco degli utenti

Con Edison Energia, l’azienda è stata una delle prime ad affacciarsi al mercato libero dell’energia elettrica nel 2008 e del gas nel 2009, e ancora oggi, continua a farsi portavoce dei bisogni dei consumatori, diventando protagonista proprio nel Sistema delle tutele graduali.

Nel 2022, quando i prezzi dell’energia erano alle stelle, aveva mantenuto le sue offerte a prezzo fisso, proteggendo in tal modo i propri utenti dalla volatilità del mercato e permettendo loro di risparmiare rispetto al prezzo del mercato tutelato.

A parlarne più nel dettaglio è Massimo Quaglini, AD di Edison Energia, in un’intervista che vi proponiamo.

Edison protagonista della transizione energetica in Puglia

Il 10 gennaio scorso, infatti, si sono svolte le aste per assegnare, a chi non aveva ancora scelto il proprio fornitore del libero mercato, il gestore del servizio a tutele graduali per ogni zona d’Italia, vedendo Edison Energia aggiudicarsi ben 4 lotti in diverse regioni d’Italia, quali Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Toscana, aree in cui la società è presente in maniera forte e continuativa, acquisendo così la possibilità di servire circa 700.000 nuovi clienti per l’energia elettrica.

Tra questi lotti, come visto, è presente anche la Puglia e, nello specifico, le province di Bari e Lecce. Solo a Bari Edison Energia ha la possibilità di servire oltre 80.000 nuovi clienti.

Tanti i vantaggi per gli utenti pugliesi che entreranno nel mercato libero

I nuovi clienti, così come quelli storici, avranno quindi la possibilità, con una semplice telefonata o recandosi presso i punti vendita Edison Energia, di usufruire di servizi di consulenza e di scoprire i vantaggi del passaggio al mercato libero offerti dall’ecosistema di servizi Edison Energia, tra i quali:

Una rete di punti vendita e post-vendita presente sul territorio pugliese, per garantire la prossimità e la vicinanza alla clientela e ai business partner territoriali.

presente sul territorio pugliese, per garantire la prossimità e la vicinanza alla clientela e ai business partner territoriali. Una rete di tecnici e installatori presente sul territorio per supportare e consigliare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione.

presente sul territorio per supportare e consigliare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Un numero verde da chiamare se si è già clienti Edison Energia 800119444.

da chiamare se si è 800119444. Un numero verde da chiamare per chi non è ancora cliente e ha bisogno di informazioni 800141414.

da chiamare per chi e ha bisogno di informazioni 800141414. L’innovativa piattaforma Edison CoCo per la casa che, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, non solo permette di accedere a servizi di riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica, ma offre anche consigli personalizzati per ottimizzare la spesa.

per la casa che, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, non solo permette di accedere a servizi di riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica, ma offre anche consigli personalizzati per ottimizzare la spesa. Un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta.

con premi e bonus crescenti in bolletta. La possibilità di aderire a una comunità energetica condominiale, un modello che si sta dimostrando molto conveniente per coloro che decidono di parteciparvi perché l’investimento è tutto a carico di Edison Energia.

Per informazioni: comunita.energetiche@edison.it

Edison Energia: offerte 100% green sul mercato libero

Il settore energetico è sicuramente in mutamento, ma la consapevolezza dei consumi è un tema che riguarda tutti e deve partire dal basso. Per questo Edison Energia è impegnata a supportare i clienti nella transizione energetica con offerte del mercato libero 100% green, servizi a valore aggiunto innovativi per l’ottimizzazione dei consumi e un piano di sviluppo di comunità energetiche condominiali che promuove l'auto-produzione di energia rinnovabile.