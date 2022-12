Tecnologia e salute: un binomio vincente

E? ormai pressoché? assodato che, per ottenere risultati straordinari in tema di salute e benessere, e? necessario rivolgersi a professionisti del settore, in grado di mettere a disposizione del paziente una strumentazione tecnologica all’avanguardia.

Il binomio tecnologia-salute non solo risponde ai bisogni della persona in cura, ma va a inserirsi come sottotesto a un altro dialogo fondamentale quando si parla di cura e benessere della persona: quello costituito da medico e paziente. Difatti le tecnologie di ultima generazione aiutano enormemente il medico nel proprio operato, potendo così offrire la migliore predizione diagnostica possibile ed indirizzare il paziente verso le cure e percorsi successivi più adatti. E questo consente il rafforzarsi di rapporti di fiducia fondamentali per quanti affidano la propria persona in cerca di risposte serie e concrete sulla propria salute.

Uno studio radiologico d’eccellenza

Un’attività? che ha di fatto basato questo dialogo come costitutivo della propria mission e? X-Ray Ultrasound, importante studio radiologico che opera da molti anni a Palo del Colle, in provincia di Bari.

Alla base dell’idea di questo studio c’è la volontà di offrire prestazioni sanitarie di qualità elevata, potendo disporre di apparecchiature diagnostiche sofisticate, tecnologicamente avanzate e di professionisti d’eccellenza.

I servizi di X-Ray Ultrasound

Presso la struttura, ubicata in Corso Vittorio Emanuele 142, a Palo del Colle, si eseguono esami di Radiologia Digitale, OPT, Mammografia e Tomosintesi, Ecografia mammaria, Ecografia internistica e muscolotendiea, Ecocolor Doppler vascolare e cardiaco, Densitometria Ossea a raggi x DEXA. Questi servizi sono possibili sia privatamente che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Risonanza magnetica da 1,5 tesla

Fiore all’occhiello dei servizi proposti da X-Ray Ultrasound e? la nuovissima risonanza Magnetom Altea della Siemens, una risonanza ad alto campo (1,5 Tesla) di ultimissima generazione, ecologica e dalle altissime prestazioni diagnostiche. Si tratta a tutti gli effetti di un traguardo davvero importante per il territorio perche? e? in grado di offrire esami del tutto nuovi e per i quali e? nota l’ingente richiesta.

Nella vasta schiera di esami offerti, vi e? l’esame multiparametrico della prostata, dedicato allo studio in dettaglio di questo organo come nessun altra metodica diagnostica e’ in grado di fare. Lo studio e’ detto multiparametrico perche’ si basa sull’integrazione di piu’ parametrii: morfologici anatomici (sequenze T2W), cellularita’ (sequenze DWI) e vascolarita’ (studio dinamico con mdc).

Quando è utile fare la risonanza

Il recente consensus statement ESUR/ESUI (2020) ha stabilito i parametri di qualita’ tecnica delle immagini, modalita’ di refertazione e requisiti di esperienza degli operatori necessari perche’ la RM multiparametrica possa individuare il tumore di prostata clinicamente significativo ed in sostanza evitare biopsie non necessarie e dove ci fosse la necessita eseguire biopsie esattamente sulle zone di sospetto (biopsia fusion).

Prima delle biopsie fusion (integrando quindi immagini RM con immagini ecografiche) si praticava la biopsia random che poteva non colpire la zona patologica proprio perche’ eseguita a caso.

La RM multiparametrica di prostata proprio per il suo altissimo valore predittivo negativo e’ stata quindi inserita nelle linee guida internazionali, come esame da eseguire prima della biopsia.

In conclusione la RM di prostata e’ un esame semplice, non invasivo consigliato oramai dagli specialisti urologi come esame imprescindibile per la diagnosi del tumore di prostata clinicamente significativo (o per escluderlo!) potendo in base alla valutazione RM stabilire per ogni Paziente quale strategia terapeutica applicare (Sorveglianza attiva, Prostatectomia, Radioterapia).

Peculiarità della risonanza

L’esclusiva risonanza Magnetom Altea, di cui si è dotato il centro, è figlia del progresso tecnologico. Difatti lavora con l’Intelligenza Artificiale, consentendo di raggiungere livelli diagnostici incredibili e nelle migliori condizioni possibili per il paziente.

Innanzitutto, la risonanza e? dotata di una serie di sensori/interfacce che si adattano in automatico alle caratteristiche anatomiche e fisiologiche del paziente, ottimizzando cosi? i parametri di acquisizione e ottenendo qualita? di immagini superiori.

Inoltre, grazie ad una serie di applicazioni che accelerano in maniera significativa l’acquisizione di tutti gli esami, i tempi di esecuzione si riducono enormemente, da un 30% a un 50%.

Infine - ma non meno importante - questo sistema risponde alle esigenze di comfort dettate dal paziente: la risonanza e? a foro aperto con tunnel ultra corto, quindi per la maggior parte degli esami articolari e fino al rachide lombare, la testa e? al di fuori del gauntry, a tutto vantaggio delle persone claustrofobiche e di tutte quelle che si accostano con un certo timore a questi tipi di esami. Maggior comfort viene offerto poi dalla cromoterapia e dalla cuffie che vengono date in dotazione al paziente per ascoltare la propria musica preferita.

X-Ray Ultrasound: info e contatti

Lo studio radiologico X-Ray Ultrasound si trova a Palo del Colle, in Corso Vittorio Emanuele 142. Lo studio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 20. Il sabato invece dalle 8:30 alle 12:30. È possibile contattare la struttura dal sito, attraverso il form dedicato alla voce “Contatti” oppure telefonando il numero 080-3811959. Se i tempi di attesa dovessero essere lunghi, è possibile anche contattare la struttura via Whatsapp al numero 391-4651576.