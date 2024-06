Torna il Festival Internazionale Bari in Jazz: ospiti d’eccezione Ray Gelato & The Giants

Antenne alzate per tutti gli amanti di jazz, swing e jump blues.

Non capita tutti i giorni, infatti, che lo Stivale ospiti una kermesse internazionale all’insegna di questi generi musicali.

E, in questo caso, l’evento che si prospetta all’orizzonte è di quelli veramente imperdibili per i veri appassionati del genere.

Ray Gelato & The Giants in concerto a Masseria Torre Maizza

Il 6 luglio torna, infatti, il Festival Internazionale Bari in Jazz e il palco open-air di Masseria Torre Maizza – Rocco Forte Hotel si infiammerà ancora una volta di grande musica di qualità, circondato dall’affascinante cornice degli antichi ulivi della tenuta.

Protagonista della serata sarà il suono ipnotico del sassofono di Ray Gelato, uno dei più grandi jazzisti del panorama internazionale, e della sua band The Giants, che renderanno la serata ancora più spettacolare e interessante per tutti coloro che decideranno di partecipare e di lasciarsi trasportare dalla magia della musica.

Non mancherà, ovviamente, nel pre-serata, l’esclusivo aperitivo con bollicine, che alleggerirà gli animi e rallegrerà gli spiriti, scaldando la platea in vista del successivo concerto.

L’occasione giusta per salvaguardare gli ulivi pugliesi

L’evento rientra nel progetto “Music for Nature”, che vede un ricco calendario di eventi, organizzati proprio da Masseria Torre Maizza, la quale si è fatta portavoce di una sinergia filantropica senza precedenti tra artisti e performer.

Una parte del ricavato della serata, così come quello di tutti gli altri eventi del calendario andrà, infatti, a supportare la onlus “Save The Olives”, guidata dalla sua fondatrice, l’attrice premio Oscar Helen Mirren, anche madrina della kermesse musicale in Masseria.

Tutti i dettagli della kermesse

Tutto pronto, quindi, per una delle serate più emozionanti e coinvolgenti della Masseria e, per coloro che vorranno partecipare, l’appuntamento è per il 6 luglio alle ore 19,30 a Masseria Torre Maizza - Rocco Forte Hotel a Contrada Coccaro, Savelletri (BR).

I biglietti per partecipare, che hanno un costo di 75 euro a persona, sono acquistabili su Ticketmaster, con la possibilità di richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo email concierge.torremaizza@roccofortehotels.com.

Il calendario completo degli eventi in Masseria della stagione 2024, invece, è consultabile sul sito roccofortehotels.com

.