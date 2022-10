Per il nono anno consecutivo, in città la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo

Così Fabrizio Caramagna descrive l'arte della fotografia:



Rivivere, raccontare, immaginare.

Se dovessi descrivere la fotografia, userei questi tre verbi.

Dalla sua invenzione ad oggi, la fotografia ci ha consegnato testimonianze dirette di eventi e persone che altrimenti avremmo solo potuto immaginare.

Ed è proprio grazie alla loro potente narrativa che molti di questi scatti oggi sono impressi nell’immaginario collettivo.

Nel panorama fotografico, l’Italia ha sempre avuto uno spazio molto importante ma è in particolare Bari ad essere, per il nono anno consecutivo, protagonista del fotoreportage internazionale.

Il fotogiornalismo protagonista a Bari

Il capoluogo pugliese è sede, dal 2013, della World Press Photo Exhibition, esposizione internazionale del fotogiornalismo giunta ormai alla 65esima edizione.

Dal 30 settembre al 13 novembre sarà possibile ammirare i migliori scatti realizzati, nell’ultimo anno, da fotoreporter provenienti da ogni parte del mondo.

L’evento avrà sede nel Teatro Margherita, che sotto la sapiente organizzazione di CIME e il sostegno della regione Puglia e del comune di Bari, vedrà per l'edizione 2022 diverse novità.

Le opere che verranno esposte sono state scelte tra oltre 64.823 candidature, proposte di oltre 4.066 fotografi provenienti da tutto il mondo. Si tratta di lavori firmati per le maggiori testate giornalistiche internazionali, tra cui National Geographic, BBC, CNN, Times.

Le categorie sono quattro: foto singola, storia, progetti a lungo termine e open format, divise per area geografica.

World Press Photo: immagini e storie dal mondo

La mostra è nata in Olanda nel 1955, quando un gruppo di giovani fotografi ha deciso di organizzare un contest internazionale per far conoscere ed esporre le loro opere al mondo intero.

L’evento è cresciuto anno dopo anno, arrivando ad essere un caposaldo della fotografia mondiale, nonché la mostra di fotogiornalismo più visitata, arrivando a contare 70 sedi in 30 paesi.

A Bari le fotografie che hanno fatto la storia

Come abbiamo già accennato Bari torna ad essere per il nono anno di seguito una capitale del fotogiornalismo internazionale, organizzando un evento di portata mondiale.

Per poter entrare alla mostra sarà sufficiente avere il biglietto, acquistabile online sul sito della mostra World Press Photo Bari o direttamente nella biglietteria. La mostra sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 21.00; venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Assicuratevi un posto nella mostra di fotogiornalismo più famosa al mondo e ammirate le opere più famose del fotogiornalismo mondiale.